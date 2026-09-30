Aproximativ 15.000 de oameni, sfătuiți să își facă rezerve de apă. Lucrări la Barajul Cireșu din Buzău

30 sept. 2026, Articole / Reportaje
Aproximativ 15.000 de oameni, sfătuiți să își facă rezerve de apă. Lucrări la Barajul Cireșu din Buzău
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Aproximativ 15.000 de locuitori din cinci comune din județul Buzău sunt sfătuiți să își pregătească rezerve de apă potabilă înaintea unor lucrări de mentenanță și modernizare la Barajul Cireșu. Intervenția este programată în perioada 6-14 octombrie și va duce la sistarea temporară a alimentării cu apă în localitățile afectate.

Compania de Apă Buzău, operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, va efectua lucrări pentru creșterea siguranței în exploatare a Barajului Cireșu, din comuna Mânzălești.

Intervenția presupune golirea controlată a lacului de acumulare, în condițiile în care acesta reprezintă singura sursă de apă brută pentru alimentarea comunelor Mânzălești, Vintilă Vodă, Beceni și Sărulești, precum și a satului Fulga din comuna Cernătești.

Lucrările vor dura între 48 și 72 de ore

Potrivit Companiei de Apă Buzău, lucrarea principală constă în înlocuirea vanei de golire de fund a barajului cu o stavilă electrică modernă. Componenta este considerată esențială pentru siguranța în exploatare a barajului de pe pârâul Jgheab.

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Intervenția efectivă ar urma să dureze între 48 și 72 de ore, conform angajamentului constructorului. Ulterior, lacul de acumulare va fi reumplut, iar furnizarea apei va fi reluată.

Calendarul poate fi modificat în funcție de condițiile meteorologice. În cazul unor precipitații abundente, perioada necesară pentru reluarea alimentării cu apă în condiții normale poate fi prelungită.

Localnicii sunt sfătuiți să își facă rezerve

Compania de Apă Buzău le recomandă locuitorilor din zonele afectate să își pregătească rezerve de apă în perioada 29 septembrie – 5 octombrie, înainte de începerea intervenției.

Pe durata sistării furnizării, operatorul va amplasa, cu sprijinul autorităților locale, rezervoare cu apă potabilă în apropierea primăriilor din localitățile afectate. Acestea vor fi amplasate în zone supravegheate video.

Abonații vor primi, de asemenea, informații prin SMS cu 48 de ore înainte de începerea lucrărilor, inclusiv cu privire la momentul exact al sistării furnizării apei potabile.

Lucrările fuseseră anunțate încă din luna mai, însă au fost amânate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Un alt factor care a contribuit la amânare a fost prăbușirea unor stânci de pe un versant, pe drumul de acces către baraj.

 

 

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