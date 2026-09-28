UE și-a mărit excedentul comercial agroalimentar / Exporturile au ajuns la 117,2 miliarde de euro / Grâul, băuturile spirtoase și carnea de vită au susținut creșterea

28 sept. 2026, Agribusiness
UE și-a mărit excedentul comercial agroalimentar / Exporturile au ajuns la 117,2 miliarde de euro / Grâul, băuturile spirtoase și carnea de vită au susținut creșterea
Sursa foto: economica.net
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Cuprins
  1. Exporturile agroalimentare au ajuns la 117,2 miliarde de euro
  2. Băuturile spirtoase și produsele de origine animală au câștigat teren
  3. Importurile au scăzut la 93,4 miliarde de euro
  4. Importuri care au scăzut puternic
  5. Fructele și nucile, printre puținele categorii în creștere
  6. Excedentul comercial al UE s-a îmbunătățit

Sectorul agroalimentar al Uniunii Europene și-a consolidat excedentul comercial în primele șapte luni din 2026. Balanța pozitivă a ajuns la 23,9 miliarde de euro, cu 1,4 miliarde de euro peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele apar în cel mai recent raport privind comerțul agroalimentar al Uniunii Europene, publicat luni de Comisia Europeană. Evoluția a fost susținută atât de creșterea exporturilor către anumite piețe, cât și de reducerea valorii importurilor pentru mai multe categorii de produse.

Exporturile agroalimentare au ajuns la 117,2 miliarde de euro

În perioada ianuarie-iulie 2026, valoarea exporturilor agroalimentare ale Uniunii Europene s-a ridicat la 117,2 miliarde de euro. Unele dintre cele mai mari creșteri au fost înregistrate pe piețele din Egipt, Ucraina și Turcia. Exporturile către Egipt au crescut cu 22%, în principal datorită livrărilor de grâu.

În cazul Ucrainei, valoarea exporturilor s-a majorat cu 10%. Cea mai importantă contribuție a venit din sectorul băuturilor spirtoase. Și exporturile către Turcia au crescut cu 7%, iar avansul a fost susținut în special de livrările de carne de vită și mânzat.

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Băuturile spirtoase și produsele de origine animală au câștigat teren

La nivelul categoriilor de produse, exporturile de alte produse de origine animală au crescut cu 549 de milioane de euro, echivalentul unui avans de aproximativ 11%.

Băuturile spirtoase și lichiorurile au avut, de asemenea, o contribuție importantă. Valoarea exporturilor din această categorie a crescut cu 470 de milioane de euro. Evoluția arată că exporturile agroalimentare europene continuă să fie susținute nu doar de materiile prime agricole, ci și de produsele cu valoare adăugată mai ridicată.

Importurile au scăzut la 93,4 miliarde de euro

Importurile cumulate de produse agroalimentare ale Uniunii Europene au ajuns la 93,4 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului. Valoarea acestora a fost cu 4,5 miliarde de euro mai mică decât în perioada similară din 2025.

Una dintre principalele explicații este scăderea prețurilor la cacao, care a redus valoarea importurilor din statele mari producătoare.

Importuri care au scăzut puternic

Valoarea importurilor din Coasta de Fildeș s-a redus cu 21% față de perioada comparabilă a anului trecut. Scăderi și mai mari au fost înregistrate în cazul Camerunului și Nigeriei, unde valoarea importurilor s-a diminuat cu 46%. Aceste evoluții reflectă, în principal, ieftinirea unor produse agricole importate de Uniunea Europeană, în special a celor din sectorul cafelei, ceaiului și cacauei.

Importurile de cafea, ceai, cacao și condimente au consemnat una dintre cele mai puternice scăderi valorice. Valoarea acestora s-a redus cu 4,8 miliarde de euro, respectiv cu 19% față de anul precedent.

Importurile de cereale au scăzut cu 11%, iar cele de produse lactate au fost mai mici cu 19%.

Fructele și nucile, printre puținele categorii în creștere

Nu toate importurile agroalimentare au scăzut. Valoarea importurilor de fructe și fructe cu coajă lemnoasă a crescut cu 587 de milioane de euro. Avansul a fost de aproximativ 3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Creșteri au mai fost înregistrate la produsele necomestibile pentru utilizări tehnice, precum și la margarină și alte uleiuri și grăsimi.

Excedentul comercial al UE s-a îmbunătățit

Diferența dintre exporturile de 117,2 miliarde de euro și importurile de 93,4 miliarde de euro a menținut Uniunea Europeană pe excedent în comerțul agroalimentar. Soldul pozitiv cumulat a ajuns la 23,9 miliarde de euro, cu 1,4 miliarde de euro peste cel din primele șapte luni ale anului 2025.

Evoluția reflectă, simultan, creșterea livrărilor către unele piețe externe și reducerea facturii de import pentru mai multe produse agricole importante.

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