Uniunea Europeană ar putea acorda un sprijin suplimentar de urgență sectorului agricol, însă decizia va depinde de evoluția condițiilor de piață. Declarația a fost făcută de ministrul irlandez al Agriculturii, Martin Heydon, într-un interviu pentru Bloomberg Television, transmite Agerpres.

Agricultura europeană a fost puternic afectată de secetă și valurile de căldură din această vară. Problemele au venit într-un moment în care fermierii se confruntă deja cu inputuri scumpe și cu prețuri ridicate ale cerealelor pe piețele internaționale.

„Europa este pregătită să sprijine sectorul agricol”

Întrebat dacă Uniunea Europeană va trebui să adopte măsuri suplimentare față de cele deja anunțate, Martin Heydon a spus că decizia va depinde de mai mulți factori. „Depinde de o serie de factori”, a declarat ministrul irlandez. „Cred că Europa este pregătită să sprijine sectorul agricol”, a adăugat acesta.

Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii Europene până la sfârșitul anului, ceea ce îi conferă lui Heydon un rol important în coordonarea discuțiilor dintre miniștrii Agriculturii din cele 27 de state membre.

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UE a relaxat deja regulile privind ajutoarele de stat

Ministrul irlandez a amintit că blocul comunitar a adoptat deja mai multe măsuri de sprijin. Printre acestea se află relaxarea normelor privind ajutoarele de stat, pentru a permite guvernelor naționale să intervină mai rapid în sprijinul fermierilor. Uniunea Europeană a acordat și ajutor de urgență pentru a compensa efectele prețurilor ridicate la îngrășăminte. Costurile acestora au crescut după escaladarea războiului din Iran, iar Bruxelles-ul a pregătit și măsuri pe termen lung prin Planul de acțiune privind îngrășămintele.

Statele membre au adoptat, la rândul lor, scheme proprii de sprijin. Franța, de exemplu, a alocat la începutul lunii peste un miliard de euro pentru fermierii afectați de pierderile provocate recoltelor de temperaturile extreme.

Seceta și canicula au lovit producția agricolă

Vara acestui an a adus valuri de căldură și secetă în mai multe regiuni agricole importante ale Europei. Producția a avut de suferit, în timp ce costurile cu îngrășămintele, energia și alte inputuri au rămas ridicate. Presiunile asupra fermierilor sunt amplificate și de evoluțiile de pe piața cerealelor. Prețurile globale au crescut pe fondul intensificării atacurilor dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre.

Atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare au limitat exporturile din această regiune. Zona Mării Negre asigură aproximativ un sfert din livrările mondiale de grâu, astfel încât perturbările de transport au efecte asupra pieței internaționale.

Exporturile Ucrainei, pe agenda miniștrilor Agriculturii

Situația exporturilor ucrainene va fi discutată și la reuniunea miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană, programată luni la Bruxelles. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, este așteptat să participe la discuții și să prezinte situația actuală a exporturilor de cereale ale Ucrainei.

Informațiile prezentate de partea ucraineană vor fi importante pentru evaluarea presiunilor asupra pieței europene și globale. Evoluția exporturilor din regiunea Mării Negre influențează atât prețurile cerealelor, cât și costurile suportate de fermieri și industria alimentară.

Deocamdată, nu există o decizie privind un nou pachet de sprijin pentru fermierii europeni. Oficialii urmăresc însă evoluția pieței și impactul pierderilor provocate de caniculă și secetă. Mesajul transmis de președinția irlandeză a UE este că blocul comunitar este pregătit să intervină dacă situația o va impune. Decizia finală va depinde de dimensiunea pierderilor agricole, evoluția prețurilor și efectele perturbărilor comerciale asupra pieței europene.