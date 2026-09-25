Gripa aviară revine în sezonul rece / ANSVSA intră în campania europeană #NoBirdFlu, dedicată micilor crescători de păsări / Măsuri pentru protejarea păsărilor din gospodării

25 sept. 2026, Agribusiness
Gripa aviară revine în sezonul rece / ANSVSA intră în campania europeană #NoBirdFlu, dedicată micilor crescători de păsări / Măsuri pentru protejarea păsărilor din gospodării
FOTO: agrarheute.com
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Cuprins
  1. Păsările sălbatice migratoare cresc riscul de răspândire
  2. Cinci măsuri pentru reducerea riscului
  3. Suspiciunile trebuie anunțate imediat

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) se alătură campaniei europene #NoBirdFlu, lansată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) și Comisia Europeană. Inițiativa se desfășoară în această toamnă și vizează în special micii fermieri și crescătorii de păsări din gospodării.

Mesajul campaniei este concentrat pe cinci măsuri de biosecuritate, menite să reducă riscul pătrunderii virusului în adăposturi. Autoritățile avertizează că sezonul rece este perioada în care numărul cazurilor de gripă aviară crește în Europa.

Păsările sălbatice migratoare cresc riscul de răspândire

În lunile reci, păsările sălbatice migratoare traversează continentul și se adună în număr mare. Potrivit ANSVSA, majoritatea infecțiilor apărute în fermele de păsări au avut drept sursă contactul indirect cu păsările sălbatice. „Sezonul de risc începe acum. Numărul cazurilor de gripă aviară crește în Europa în lunile reci, când păsările sălbatice migratoare traversează continentul și se adună în număr mare”, arată instituția.

România este unul dintre cele zece state vizate cu prioritate de campanie. Pe listă se mai află Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Spania. Toate aceste state au o producție avicolă importantă și s-au numărat, în ultimii ani, printre țările europene puternic afectate de boală.

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Campania se adresează în special micilor fermieri și persoanelor care cresc păsări în propria gospodărie. Potrivit cercetărilor care stau la baza inițiativei, această categorie are mai puține informații despre riscuri și despre metodele de prevenire. În plus, micii crescători întâmpină mai multe dificultăți în aplicarea constantă a regulilor de biosecuritate. Tocmai de aceea, mesajele campaniei sunt formulate simplu și urmăresc măsuri care pot fi puse în practică zilnic.

Cinci măsuri pentru reducerea riscului

Primul pas recomandat este limitarea accesului în zonele unde sunt crescute păsările. Persoanele, vehiculele, uneltele și lăzile ar trebui să intre numai atunci când este necesar.

A doua măsură este curățarea și dezinfectarea periodică a spațiilor. Autoritățile recomandă ca această operațiune să fie făcută cu atenție, în special după fiecare ciclu de producție.

O altă recomandare vizează protejarea adăposturilor. Acoperișurile trebuie să fie solide, pereții etanși, iar împrejmuirile bine închise, astfel încât să limiteze accesul păsărilor sălbatice.

Micii crescători sunt sfătuiți să separe speciile de păsări. Găinile, rațele și curcanii nu ar trebui ținuți împreună, deoarece astfel poate fi redus riscul transmiterii bolii de la o specie la alta.

Un alt element important este observarea zilnică a păsărilor. Scăderea consumului de hrană sau apă, mortalitatea bruscă și apariția semnelor respiratorii pot indica o posibilă îmbolnăvire.

Suspiciunile trebuie anunțate imediat

Dacă apar semne de boală, păsările afectate trebuie izolate cât mai repede. Crescătorii sunt obligați să contacteze medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitate. Situația poate fi semnalată și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene. Autoritățile subliniază că raportarea rapidă este esențială pentru limitarea răspândirii virusului.

Campania #NoBirdFlu urmărește astfel să reducă riscul de apariție a focarelor în perioada rece. Accentul este pus pe prevenție, igienă și separarea păsărilor de sursele posibile de contaminare.

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