Comisia Europeană a adoptat noi norme care simplifică politica Uniunii Europene de promovare a produselor agroalimentare. Modificările reduc birocrația și cerințele financiare pentru organizațiile care solicită finanțare europeană, dar și pentru autoritățile din statele membre.

Potrivit Executivului european, noile reguli au fost elaborate pe baza experienței acumulate în ultimii zece ani de administrare a acestor programe și urmăresc să facă accesarea fondurilor europene mai simplă și mai rapidă, în special pentru organizațiile mici și mijlocii.

Una dintre cele mai importante schimbări este simplificarea procedurilor administrative. Statele membre și beneficiarii vor avea mai mult timp pentru încheierea contractelor și finalizarea formalităților necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.

Sprijin mai mare pentru organizațiile mici

Noile norme aduc și un avantaj financiar important pentru organizațiile care implementează proiecte de promovare. Comisia Europeană a majorat plafonul maxim al prefinanțării la 30%, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor primi o parte mai mare din finanțare încă de la începutul proiectului. Măsura este destinată în special organizațiilor mai mici, care întâmpină adesea dificultăți în asigurarea fluxului de numerar necesar derulării campaniilor.

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În același timp, Executivul european reduce și obligațiile de raportare. Dacă până acum beneficiarii trebuiau să transmită mai multe informări privind rezultatele programelor, în noul sistem va fi necesară o singură notificare finală către Comisia Europeană.

Scopul este reducerea poverii administrative și concentrarea resurselor asupra implementării efective a proiectelor, nu asupra documentației.

UE își promovează produsele pe piețele interne și externe

Politica europeană de promovare a produselor agroalimentare cofinanțează campanii prin care sunt promovate alimentele produse în Uniunea Europeană atât pe piața comunitară, cât și în afara acesteia.

Prin aceste programe sunt susținuți fermierii și întreprinderile agroalimentare care respectă standardele europene privind calitatea, siguranța alimentară și protecția mediului, contribuind astfel la creșterea competitivității produselor europene pe piața mondială.

Peste 650 de campanii finanțate în ultimul deceniu

Comisia Europeană amintește că, din 2016 și până în prezent, au fost cofinanțate peste 650 de campanii de promovare desfășurate sub sloganul comun „Enjoy, it’s from Europe”.

Aceste campanii au avut rolul de a consolida imaginea și reputația produselor agroalimentare europene atât în interiorul Uniunii, cât și pe piețele internaționale. Totodată, politica de promovare a sprijinit implementarea acordurilor comerciale de liber schimb și a contribuit la îmbunătățirea balanței comerciale a Uniunii Europene în sectorul agroalimentar în ultimii zece ani.

Prin simplificarea regulilor, Comisia Europeană urmărește să crească accesul organizațiilor la finanțările disponibile și să faciliteze promovarea produselor agroalimentare europene într-un context internațional tot mai competitiv.