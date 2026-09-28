Aproape 5% dintre europeni consumă alcool zilnic / Bărbații beau mai frecvent decât femeile / Consumul zilnic crește puternic odată cu vârsta

28 sept. 2026, Articole / Reportaje
Aproape 5% dintre europeni consumă alcool zilnic / Bărbații beau mai frecvent decât femeile / Consumul zilnic crește puternic odată cu vârsta
FOTO: Freepik
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Cuprins
  1. 4,8% dintre europeni consumă alcool în fiecare zi
  2. Bărbații consumă alcool mai frecvent decât femeile
  3. Consumul zilnic crește odată cu vârsta
  4. Tinerii și vârstnicii, cele mai mari ponderi ale celor care nu beau
  5. Persoanele cu risc de sărăcie consumă alcool mai rar
  6. Datele vizează populația de minimum 16 ani

Aproape 5% dintre locuitorii Uniunii Europene cu vârsta de cel puțin 16 ani consumau alcool în fiecare zi în 2025. Frecvența consumului diferă puternic în funcție de sex, vârstă și situația economică, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Datele fac parte din ediția 2026 a raportului „Key figures on European living conditions”, în care Eurostat analizează condițiile de viață ale europenilor, cu o atenție specială acordată grupurilor vulnerabile.

4,8% dintre europeni consumă alcool în fiecare zi

În 2025, 4,8% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani din Uniunea Europeană au declarat că beau alcool zilnic. Alte 19,2% consumau alcool săptămânal, iar 21,8% cel puțin lunar. Adunate, cele trei categorii arată că 45,8% dintre europeni consumau alcool cel puțin o dată pe lună. În schimb, 20,7% beau mai rar de o dată pe lună.

O treime dintre europeni, respectiv 33,5%, au declarat fie că nu consumaseră niciodată alcool, fie că nu băuseră deloc în anul anterior realizării cercetării.

Bărbații consumă alcool mai frecvent decât femeile

Diferența dintre femei și bărbați este semnificativă. Consumul zilnic, săptămânal și lunar a fost mai frecvent în rândul bărbaților în 2025. În total, 56,5% dintre bărbați au declarat că beau alcool cel puțin o dată pe lună. În cazul femeilor, proporția a fost de numai 35,9%.

Datele Eurostat măsoară frecvența consumului, nu cantitatea de alcool băută la fiecare ocazie. Prin urmare, statisticile nu arată automat care grup consumă cele mai mari cantități.

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Consumul zilnic crește odată cu vârsta

Vârsta produce una dintre cele mai clare diferențe. Numai 0,8% dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani declarau că beau alcool în fiecare zi. Proporția crește treptat și ajunge la 8,9% în rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Astfel, consumul zilnic este de peste zece ori mai frecvent la cea mai vârstnică grupă decât la cea mai tânără.

Situația persoanelor de peste 65 de ani este însă mai complexă. Acestea se află simultan printre cei care beau cel mai frecvent zilnic și printre grupele cu o proporție ridicată de persoane care nu consumă deloc alcool.

Tinerii și vârstnicii, cele mai mari ponderi ale celor care nu beau

În grupa de vârstă 16-24 de ani, 44,4% dintre persoane au declarat că nu consumaseră niciodată alcool sau că nu băuseră în ultimul an. Proporția a fost de 40,9% în rândul persoanelor de minimum 65 de ani. În grupele cuprinse între 25 și 64 de ani, procentul s-a situat între 28% și 28,9%.

Datele arată astfel o polarizare interesantă în rândul vârstnicilor: o parte importantă nu consumă alcool, în timp ce persoanele care beau tind să o facă mai frecvent.

Persoanele cu risc de sărăcie consumă alcool mai rar

Eurostat constată și o legătură între consumul de alcool și situația economică. Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială consumă alcool mai rar decât cele care nu se află în această situație. Aproape jumătate, respectiv 47,5%, dintre persoanele aflate la risc de sărăcie sau excluziune socială nu consumaseră niciodată alcool ori nu băuseră în anul precedent.

În rândul persoanelor care nu se aflau la risc de sărăcie sau excluziune socială, proporția a fost mult mai redusă, de 29,9%.

Datele vizează populația de minimum 16 ani

Statisticile publicate de Eurostat se referă la persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani și descriu frecvența cu care acestea au consumat alcool în 2025. Materialul publicat pe 28 septembrie prezintă datele pentru Uniunea Europeană în ansamblu și diferențele după sex, vârstă și risc de sărăcie. Comunicatul nu oferă un clasament actualizat al statelor membre pentru acest indicator.

Datele arată însă că modelul european de consum nu este uniform: aproape jumătate dintre adulți beau alcool cel puțin lunar, dar o treime nu au consumat deloc în ultimul an sau declară că nu consumă alcool.

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