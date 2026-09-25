Lista cabinetului este încă parte a procedurii de formare a noului Executiv. Tánczos Barna ar urma să ocupe și funcția de vicepremier, potrivit informațiilor publicate de G4Media.

UDMR și-a anunțat oficial propunerile pentru viitorul cabinet. Cseke Attila ar urma să preia Ministerul Dezvoltării, Ötvös Koppány Ministerul Culturii, iar Tánczos Barna ar urma să fie vicepremier și ministru al Agriculturii.

Tánczos Barna este economist și senator UDMR de Harghita. El are experiență directă în domeniul agriculturii, după ce, între 2007 și 2012, a ocupat funcții de secretar de stat în mai multe ministere, inclusiv în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. A devenit senator în anul 2012 și a avut mandate consecutive în Parlament. Potrivit profilului său publicat de UDMR, a activat și în Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală.

A mai fost ministru al Mediului și ministru al Finanțelor

Tánczos Barna a ocupat anterior și alte funcții importante în Executiv. În decembrie 2020, UDMR l-a desemnat pentru conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, funcție pe care a exercitat-o ulterior în guvern.

Politicianul UDMR a avut, de asemenea, responsabilități în zona finanțelor publice și a ocupat funcția de vicepremier. În actuala legislatură este senator ales în circumscripția Harghita. Experiența sa include astfel domenii aflate în legătură directă cu agricultura, printre care finanțarea publică, protecția mediului și gestionarea relației dintre activitățile agricole și politicile de mediu.

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Ce prevede programul de guvernare pentru agricultură

Programul prezentat de Siegfried Mureșan parlamentarilor PNL, USR și UDMR include mai multe direcții pentru agricultură și dezvoltare rurală. Printre acestea se află sprijinirea fermierilor afectați de secetă, investițiile în irigații și retenția apei, precum și susținerea cooperativelor.

Documentul prevede ca, din 2027, fermierii afectați de secetă să beneficieze de mecanisme de despăgubire pentru recuperarea cheltuielilor făcute cu culturile compromise. Tinerii fermieri ar urma să primească prime de instalare și acces la credite avantajoase.

Programul mai menționează dezvoltarea unei mărci „100% românesc” pe întregul lanț de producție și direcționarea subvențiilor către fermierii care lucrează efectiv terenurile agricole.

Numirea depinde de învestirea Guvernului

Deocamdată, Tánczos Barna este propunerea UDMR pentru Ministerul Agriculturii, nu ministru în funcție. Cabinetul condus de Siegfried Mureșan trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să obțină votul de învestitură.

Premierul desemnat a anunțat că intenționează să transmită Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor până la sfârșitul acestei săptămâni. PNL, USR și UDMR sunt partidele care susțin în prezent formula de guvernare propusă de Mureșan.