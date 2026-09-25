Ce este virusul shamonda? Au fost confirmate cazuri la bovine în șapte locații din Spania. „Boala nu este mortală și nu se transmite la om”

25 sept. 2026, Agribusiness
Ce este virusul shamonda? Au fost confirmate cazuri la bovine în șapte locații din Spania. „Boala nu este mortală și nu se transmite la om”
Foto: Dreamstime/Joel Witmeyer
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. „Boala nu este mortală și nu se transmite la om”
  2. Ce este virusul shamonda și cum se manifestă

Palatul Congreselor din Córdoba găzduiește vineri cea de-a 12-a ediție a Conferinței Ibero-Americane pentru Agricultură și Pescuit. Evenimentul va reuni 22 de delegații din spațiul ibero-american, incluzând în premieră și teme dedicate sectorului de pescuit. Pe ordinea de zi se află subiecte precum agricultura familială, accesul la finanțare, comerțul, digitalizarea, inovarea, schimbul generațional și stimularea prezenței feminine în sector.

„Boala nu este mortală și nu se transmite la om”

Declarațiile de presă susținute de Luis Planas, ministrul Agriculturii din Spania, înaintea reuniunii multilaterale au survenit în paralel cu detectarea virusului shamonda în mai multe ferme de bovine din țara iberică.

Conform ultimelor date oficiale furnizate de ministru, au fost confirmate cazuri în patru exploatații din provincia Toledo și în trei din provincia Córdoba. „Miercuri am avut o ședință cu serviciile veterinare și am constatat că, după perioada de infectare, animalele se recuperează. Nu vorbim despre o boală mortală și nu există risc de transmitere la oameni”, a precizat Luis Planas.

În acest context, oficialul a subliniat că nu există motive de îngrijorare excesivă: „Nu trebuie să se creeze panică, dimpotrivă. Atât ministerul, cât și serviciile comunităților autonome monitorizează îndeaproape situația. Transmit un mesaj de afecțiune și solidaritate tuturor crescătorilor de animale afectați.”

- articolul continuă mai jos -

Ce este virusul shamonda și cum se manifestă

Originar din Africa, virusul shamonda este o boală emergentă care a ajuns în Europa după ce a fost identificată mai întâi în Elveția, iar ulterior în țări precum Franța și Germania.

Simptome care apar la vacile de lapte sunt febră și diaree provocate de infecție.

Principalul efect este o scădere temporară a producției de lapte cu 10% până la 20%, pe o perioadă de 7 până la 10 zile, după care animalele încep să își revină.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
24 sept.
ANSVSA: Campania europeană #NoBirdFlu ajunge în România. Reguli stricte de biosecuritate pentru micii crescători de păsări
ANSVSA: Campania europeană #NoBirdFlu ajunge în România. Reguli stricte de biosecuritate pentru micii crescători de păsări
Agribusiness
24 sept.
O insectă invazivă care a provocat pierderi agricole importante în SUA, descoperită pentru prima dată în Uniunea Europeană / Lycorma delicatula a fost confirmată în sudul Ungariei
O insectă invazivă care a provocat pierderi agricole importante în SUA, descoperită pentru prima dată în Uniunea Europeană / Lycorma delicatula a fost confirmată în sudul Ungariei
Agribusiness
24 sept.
VIDEO | Focar de pestă porcină africană la o fermă din județul Buzău / Mai multe măsuri au fost stabilite, printre care interzicerea târgurilor și piețelor de animale
VIDEO | Focar de pestă porcină africană la o fermă din județul Buzău / Mai multe măsuri au fost stabilite, printre care interzicerea târgurilor și piețelor de animale
Agribusiness
24 sept.
Comisia Europeană aprobă un ajutor de 11 milioane de euro pentru crescătorii români de porci afectați de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor
Comisia Europeană aprobă un ajutor de 11 milioane de euro pentru crescătorii români de porci afectați de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor
Agribusiness
24 sept.
Porumbul neirigat trece de 10 tone la hectar în Bărăgan, după șase ani de secetă / Iulia Blagu, fermier: „Avem în sfârșit un an bun”
Porumbul neirigat trece de 10 tone la hectar în Bărăgan, după șase ani de secetă / Iulia Blagu, fermier: „Avem în sfârșit un an bun”
Recomandări
Mediafax
Alertă în Buzău! Pesta porcină africană face ravagii, peste 5.700 de animale vor fi SACRIFICATE
G4Media
SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
Economedia
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
Supermarketul unde alimentele S-AU IEFTINIT: prețuri sub media pieței!
CSID
Bronșiolita la copii poate începe ca o simplă răceală. Semnul pe care părinții nu trebuie să îl ignore
CSID
Verifică ambalajul înainte să cumperi cartofi. Avertismentul pe care nu trebuie să-l mai ignori

Cele mai noi articole

Cine ar putea conduce Ministerul Agriculturii în Guvernul Mureșan / UDMR îl propune pe Tánczos Barna / A fost secretar de stat în Agricultură și ministru al Mediului
Cine ar putea conduce Ministerul Agriculturii în Guvernul Mureșan / UDMR îl propune pe Tánczos Barna / A fost secretar de stat în Agricultură și ministru al Mediului
Un virus al ardeiului, transformat într-o unealtă genetică de precizie / Cercetătorii chinezi pot „opri” gene în trei săptămâni / Metoda ar putea accelera studiile pentru soiuri rezistente la boli
Un virus al ardeiului, transformat într-o unealtă genetică de precizie / Cercetătorii chinezi pot „opri” gene în trei săptămâni / Metoda ar putea accelera studiile pentru soiuri rezistente la boli
GALERIE FOTO | Clătite „brașovene” cu brânză de vaci și mere. Le poți face cu sau fără zahăr, mai dietetice, mai proteice sau mai calorice, în funcție de preferințe
GALERIE FOTO | Clătite „brașovene” cu brânză de vaci și mere. Le poți face cu sau fără zahăr, mai dietetice, mai proteice sau mai calorice, în funcție de preferințe
VIDEO | 10 ani de Slow Coffee Festival. Cum s-a schimbat cafeaua de specialitate în România. Afshin Roshanian, organizator: „Industria a crescut din pasiune”
VIDEO | 10 ani de Slow Coffee Festival. Cum s-a schimbat cafeaua de specialitate în România. Afshin Roshanian, organizator: „Industria a crescut din pasiune”
Proiect controversat în Parlament: AUR propune obligarea magazinelor să ofere atât sare iodată, cât și sare neiodată / Medicii avertizează asupra riscurilor
Proiect controversat în Parlament: AUR propune obligarea magazinelor să ofere atât sare iodată, cât și sare neiodată / Medicii avertizează asupra riscurilor