Palatul Congreselor din Córdoba găzduiește vineri cea de-a 12-a ediție a Conferinței Ibero-Americane pentru Agricultură și Pescuit. Evenimentul va reuni 22 de delegații din spațiul ibero-american, incluzând în premieră și teme dedicate sectorului de pescuit. Pe ordinea de zi se află subiecte precum agricultura familială, accesul la finanțare, comerțul, digitalizarea, inovarea, schimbul generațional și stimularea prezenței feminine în sector.

„Boala nu este mortală și nu se transmite la om”

Declarațiile de presă susținute de Luis Planas, ministrul Agriculturii din Spania, înaintea reuniunii multilaterale au survenit în paralel cu detectarea virusului shamonda în mai multe ferme de bovine din țara iberică.

Conform ultimelor date oficiale furnizate de ministru, au fost confirmate cazuri în patru exploatații din provincia Toledo și în trei din provincia Córdoba. „Miercuri am avut o ședință cu serviciile veterinare și am constatat că, după perioada de infectare, animalele se recuperează. Nu vorbim despre o boală mortală și nu există risc de transmitere la oameni”, a precizat Luis Planas.

În acest context, oficialul a subliniat că nu există motive de îngrijorare excesivă: „Nu trebuie să se creeze panică, dimpotrivă. Atât ministerul, cât și serviciile comunităților autonome monitorizează îndeaproape situația. Transmit un mesaj de afecțiune și solidaritate tuturor crescătorilor de animale afectați.”

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Ce este virusul shamonda și cum se manifestă

Originar din Africa, virusul shamonda este o boală emergentă care a ajuns în Europa după ce a fost identificată mai întâi în Elveția, iar ulterior în țări precum Franța și Germania.

Simptome care apar la vacile de lapte sunt febră și diaree provocate de infecție.

Principalul efect este o scădere temporară a producției de lapte cu 10% până la 20%, pe o perioadă de 7 până la 10 zile, după care animalele încep să își revină.