Se apropie sărbătorile. Și, ca în fiecare an, începe aceeași cursă: „Mai am câteva kilograme de dat jos”, „Vreau să încap în rochia aceea”, „Până la Crăciun trebuie să fac ceva”. Avem serviciu, copii, cumpărături, casă, multe lucruri de rezolvat și, undeva printre toate acestea, încercăm să strecurăm și slăbitul. Parcă este o problemă recurentă a fiecărui an, nu?

Și atunci apare tentația unei scurtături. Nu avem timp să ne organizăm mesele, nu reușim să facem suficientă mișcare, seara suntem obosiți și mâncăm mai mult decât ne-am propus. Dar vedem un borcan care promite „arderea grăsimilor”, „blocarea carbohidraților”, „reducerea poftei de mâncare” sau „accelerarea metabolismului” și ne gândim: poate acesta este micul ajutor de care am nevoie.

Până la urmă, toți avem în jur oameni care au slăbit dramatic cu ajutorul terapiei injectabile pentru slăbit și suntem frustrați că dietele au nevoie de mult timp până își arată rezultatele.

Aici aș face o pauză.

Pentru că un supliment alimentar nu este același lucru cu un medicament pentru obezitate și nici nu poate transforma o alimentație dezechilibrată într-una echilibrată. Iar faptul că un produs se vinde fără rețetă sau că scrie „natural” pe etichetă nu înseamnă automat că este lipsit de riscuri.

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Unele ingrediente au efecte farmacologice, pot crește pulsul și tensiunea arterială, pot interacționa cu medicamentele sau pot afecta ficatul. Mai mult, autoritățile au identificat de-a lungul timpului produse pentru slăbit contaminate cu substanțe medicamentoase nedeclarate.

Cele 5 ingrediente la care eu m-aș uita cu mare atenție

1. Sibutramina, mai ales când este „ascunsă” în produs

Aici nu mai vorbim despre un ingredient banal de supliment. Sibutramina este o substanță medicamentoasă utilizată în trecut pentru scăderea în greutate, retrasă de pe piața americană din cauza problemelor de siguranță cardiovasculară. Problema este că au fost identificate suplimente pentru slăbit în care sibutramina nu apărea pe etichetă.

Cu alte cuvinte, omul crede că ia un „arzător de grăsimi” natural și poate lua, fără să știe, o substanță medicamentoasă. Tocmai de aceea, promisiunile de tipul „slăbești rapid fără dietă și fără sport” ar trebui să ne ridice imediat un semn de întrebare.

2. Efedrina

Efedrina a fost folosită intens în produse pentru slăbit datorită efectului stimulant. Problema este că poate crește frecvența cardiacă și tensiunea arterială și a fost asociată cu evenimente cardiovasculare serioase. În Statele Unite, suplimentele care conțin alcaloizi de efedră au fost interzise din cauza riscurilor.

Dacă pe un produs pentru slăbit apare efedrină, pentru mine acesta este un motiv foarte serios să nu îl folosesc.

3. Yohimbina/yohimbe

Este un alt ingredient despre care trebuie să fim foarte atenți. Yohimbina are efect stimulant și poate provoca anxietate, agitație, creșterea tensiunii arteriale și accelerarea pulsului. În cazuri severe au fost raportate evenimente cardiovasculare importante.

Și aici apare problema pe care o întâlnim des în suplimente: ni se vinde ideea de „accelerare a metabolismului”, dar ceea ce simțim uneori este pur și simplu efectul stimulant asupra sistemului cardiovascular. Iar faptul că îți crește pulsul nu înseamnă că ai găsit soluția pentru slăbit.

În capul nostru, accelerarea metabolismului înseamnă că vom digera mai repede alimentele, că se accelerează tranzitul, dar, de fapt, asta poate însemna că anumite funcții fiziologice ale organismului sunt stimulate, fără ca acest lucru să ducă automat la o creștere relevantă a consumului energetic sau la scădere în greutate.

4. Sinefrina/Citrus aurantium, portocala amară

Sinefrina este promovată pentru termogeneză și accelerarea metabolismului și apare în multe formule de tip „fat burner”. Problema este că dovezile pentru slăbit sunt slabe, iar produsele cu portocală amară pot avea efecte cardiovasculare, în special când sunt combinate cu cafeină sau alte stimulente.

Pentru că, nu-i așa, noi ne desfășurăm activitățile în continuare, consumăm aceleași suplimente sau chiar mai multe, precum și același număr de cafele pe zi.

Cu cât un produs are mai multe ingrediente stimulante puse împreună, cu atât devine mai greu să știm ce efect are combinația asupra organismului și cu atât este mai posibil ca efectele lor să se potențeze reciproc. În aceste condiții, produsul poate deveni mai greu de tolerat.

5. Dozele mari de cafeină și combinațiile de stimulente

Cafeina, în sine, nu este un ingredient „rău”. Cafeaua poate face parte fără probleme dintr-o alimentație sănătoasă. Problema apare când într-o capsulă găsim cafeină concentrată și, în aceeași formulă, guarana, bitter orange, yohimbină sau alte substanțe stimulante.

Rezultatul poate fi reprezentat de palpitații, agitație, insomnie, creșterea tensiunii și tulburări ale ritmului cardiac. Iar dacă persoana mai bea și cafea, energizante sau consumă produse pre-workout, cantitatea totală de stimulente poate crește foarte mult.

Dar extractul de ceai verde? Dar Garcinia?

Aici lucrurile nu sunt alb-negru.

Faptul că un ingredient este o plantă nu înseamnă automat că este sigur sau că slăbește. Extractul concentrat de ceai verde, de exemplu, nu trebuie confundat cu o cană de ceai verde băută la masă. Pentru suplimentele cu extract de ceai verde, dovezile privind slăbitul sunt modeste, dar au fost raportate și probleme hepatice.

Garcinia cambogia este un alt exemplu. A fost promovată ani de zile ca ingredient care „blochează formarea grăsimii”, însă studiile au arătat un efect mic sau absent asupra greutății, iar în literatura medicală au fost raportate și cazuri de afectare hepatică.

Și atunci, ce suplimente chiar au dovezi pentru slăbit?

Aici vine partea care s-ar putea să nu ne placă: foarte puține suplimente au dovezi convingătoare pentru o scădere semnificativă în greutate.

Noi, practic, căutăm ceva care să facă munca în locul nostru. Să știm că am mâncat o shaorma, dar dacă luăm o pastilă sau două, este ca și cum am fi mâncat o salată de rucola.

Fibrele pot fi utile, dar nu pentru că „ard grăsimea”. Fibrele cresc volumul mesei, pot contribui la senzația de sațietate și, în funcție de tip, pot influența tranzitul intestinal și răspunsul glicemic. Asta le poate face utile într-un plan alimentar pentru slăbit.

Dar nu trebuie să ne așteptăm ca o capsulă cu fibre să producă singură o scădere spectaculoasă în greutate. Putem include însă, la micul dejun sau la o gustare zilnică, alimente bogate în fibre.

Un exemplu este glucomannanul, o fibră solubilă care absoarbe apă și poate crește senzația de sațietate. Totuși, studiile au arătat puțin sau niciun efect asupra greutății, iar forma de administrare contează inclusiv pentru siguranță.

Există în comerț și paste pe bază de această fibră. Caloriile sunt modeste, gustul poate fi dat din combinația de sosuri în care sunt gătite, iar cantitatea de fibre este foarte mare.

Cromul este probabil unul dintre cele mai supraevaluate ingrediente când vorbim despre slăbit. Există studii care au găsit o scădere mică în greutate, însă efectul este modest și relevanța lui clinică este incertă. Așadar, nu l-aș prezenta unui client ca pe un „arzător de grăsimi” sau ca pe ingredientul care îi va schimba metabolismul.

Și aici este diferența importantă: un ingredient poate avea un efect statistic într-un studiu fără ca acel efect să fie suficient de mare încât să conteze cu adevărat pentru viața unei persoane.

Dacă vrem să slăbim până la sărbători, care este scurtătura adevărată?

Paradoxal, scurtătura nu este o capsulă. De fapt, în viață, așa cum ne-au învățat și părinții noștri încă de când eram mici, scurtăturile ne fac uneori să mergem mai mult.

Ce putem face este să îmbunătățim cadrul meselor de zi cu zi.

Adică să avem două-trei variante de mic dejun pe care le putem repeta în săptămânile agitate. Să știm ce comandăm când mâncăm în oraș. Să avem în frigider mâncare adevărată și hrănitoare: legume, fructe, iaurt, ouă, carne sau pește, în loc să ajungem seara la primul lucru pe care îl găsim.

Să nu sărim peste mese toată ziua și să încercăm apoi să „fim cuminți” la ora 21. Să reducem alcoolul, băuturile calorice, ronțăitul dintre mese și produsele de patiserie care intră în alimentație fără să le considerăm o masă.

Și, mai ales, să nu ne lăsăm păcăliți de ideea că, dacă un produs ne face să transpirăm, să avem palpitații sau să nu mai putem dormi, înseamnă că funcționează.

Un supliment care îți accelerează inima nu este neapărat un supliment care îți accelerează slăbitul.

Până la sărbători avem nevoie de rezultate, da. Dar avem nevoie de rezultate care să poată fi păstrate și după ce trec sărbătorile.

Pentru că obiectivul nu este să ajungem la Crăciun cu câteva kilograme mai puțin și cu un sertar plin de borcane. Obiectivul este să învățăm să mâncăm într-un mod în care să putem continua și în ianuarie.

Înainte să cumperi un supliment pentru slăbit, uită-te nu doar la ce promite pe fața cutiei, ci și la ce se află în spatele etichetei. Uneori, cea mai importantă informație de pe un borcan este tocmai ingredientul pe care nu îl înțelegi sau care nu este prezent acolo.