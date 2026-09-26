Guvernul intenționează să analizeze posibilitatea comasării Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin realizarea unui studiu de fezabilitate. Măsura este inclusă în Programul de Guvernare 2026-2028, transmis sâmbătă Parlamentului de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, transmite Agerpres.

Potrivit documentului, Executivul propune „lansarea unui studiu de fezabilitate privind comasarea APIA și AFIR”, obiectivul fiind simplificarea procedurilor de evaluare și autorizare în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), APIA și AFIR.

APIA gestionează, în principal, schemele de plăți și intervențiile destinate fermierilor, în timp ce AFIR este responsabilă de finanțarea investițiilor rurale și de implementarea unor măsuri de investiții din Politica Agricolă Comună.

Reorganizarea Ministerului Agriculturii

Programul de guvernare prevede și finalizarea reorganizării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit documentului, reorganizarea urmărește creșterea capacității instituționale și reducerea birocrației în procesele de avizare și autorizare.

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Un alt obiectiv menționat este pregătirea noului Plan Strategic al Politicii Agricole Comune (PS PAC).

Deocamdată, documentul guvernamental prevede realizarea unui studiu de fezabilitate pentru analiza comasării APIA și AFIR, nu și desființarea sau fuziunea efectivă a celor două instituții. Eventuala reorganizare ar urma să fie analizată în funcție de concluziile studiului.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, programul de guvernare la Parlament.