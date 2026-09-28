Italia își pierde barurile de cartier / Peste 24.000 de localuri s-au închis în șase ani, cu pierderi economice de peste 7 miliarde de euro / Odată cu ele dispar locuri de muncă și centre ale vieții comunitare

28 sept. 2026, FoodLife
Italia își pierde barurile de cartier / Peste 24.000 de localuri s-au închis în șase ani, cu pierderi economice de peste 7 miliarde de euro / Odată cu ele dispar locuri de muncă și centre ale vieții comunitare
FOTO: Mediafax
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Cuprins
  1. Mai mult decât un loc pentru cafea
  2. Orașele mari și localitățile mici sunt afectate deopotrivă

Italia pierde într-un ritm accelerat unul dintre simbolurile vieții cotidiene: barul de cartier. Peste 24.000 de localuri s-au închis în ultimii șase ani, iar fenomenul produce atât pierderi economice, cât și schimbări sociale importante, transmite Mediafax. Statisticile arată că, în medie, aproximativ 11 baruri dispar în fiecare zi. Fenomenul afectează atât marile orașe, cât și localitățile mici, unde astfel de spații au avut timp de decenii un rol important în viața comunității.

Închiderea localurilor are un impact direct asupra economiei. Pierderile sunt estimate la peste 7,2 miliarde de euro, pe fondul dispariției afacerilor și al reducerii numărului de locuri de muncă din sector.

Barurile de cartier fac parte dintr-un ecosistem mai larg, care include furnizori, producători locali și angajați. Închiderea lor poate afecta, prin urmare, mai multe verigi economice decât simpla dispariție a unui local. Fenomenul este cu atât mai surprinzător cu cât numărul turiștilor care vizitează Italia a crescut în ultimii ani. Creșterea fluxurilor turistice nu a fost însă suficientă pentru a compensa dificultățile cu care se confruntă barurile frecventate în principal de localnici.

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Mai mult decât un loc pentru cafea

Problema nu este doar economică. În multe orașe și sate italiene, barul de cartier a funcționat mult timp ca un spațiu informal de întâlnire pentru locuitori. Aici oamenii beau cafeaua de dimineață, citesc ziarul, discută cu vecinii sau se întâlnesc după serviciu. În localitățile mici, barul poate fi unul dintre puținele locuri în care comunitatea se reunește în mod constant.

Experții avertizează că dispariția acestor spații schimbă treptat viața socială a cartierelor. Odată cu barul nu dispare doar o afacere, ci și un punct de întâlnire care contribuia la relațiile dintre locuitori.

Orașele mari și localitățile mici sunt afectate deopotrivă

În marile orașe, barurile tradiționale se confruntă cu schimbarea obiceiurilor de consum și cu presiunea costurilor. În localitățile mici, problema poate fi și mai serioasă, deoarece dispariția unui singur local poate lăsa comunitatea fără unul dintre principalele sale spații de socializare. Tendința arată o transformare mai amplă a comerțului și ospitalității italiene. Afacerile mici de proximitate pierd teren, în timp ce consumul se mută tot mai mult către alte tipuri de localuri, lanțuri comerciale sau zone turistice. Pentru italieni, însă, barul de cartier are o valoare care depășește consumul unei cafele sau al unui aperitiv. În multe locuri, el rămâne parte din identitatea cotidiană a comunității.

Paradoxul este că declinul are loc într-o perioadă în care Italia continuă să atragă tot mai mulți vizitatori. Beneficiile turismului nu se distribuie însă uniform, iar localurile orientate spre clienții din cartier nu profită întotdeauna de creșterea numărului de turiști. Cele peste 24.000 de închideri din ultimii șase ani arată că problema nu este una temporară. Dacă ritmul actual continuă, Italia riscă să piardă nu doar mii de mici afaceri, ci și o parte din cultura socială construită în jurul barurilor de cartier.

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