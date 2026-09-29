Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export stabilite cu Ucraina, în ciuda solicitărilor Kievului pentru un acces mai mare pe piața comunitară. Comisia Europeană consideră că actualul sistem comercial este „echitabil și echilibrat”.

Solicitarea Ucrainei vine într-o perioadă în care atacurile rusești asupra infrastructurii și porturilor de la Marea Neagră îngreunează exporturile agricole și pun presiune suplimentară asupra economiei țării.

Comisia Europeană: Nu sunt programate negocieri

„Putem confirma că nu sunt programate discuții cu omologii ucraineni pentru renegocierea cotelor de export”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Bruxelles-ul susține că datele comerciale disponibile până în prezent demonstrează „caracterul echitabil și echilibrat” al cotelor stabilite prin acordul comercial actualizat dintre UE și Ucraina.

Noul regim comercial, bazat pe Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA), a intrat în vigoare la 29 octombrie 2025. Acesta prevede cote tarifare pentru mai multe produse agricole sensibile și condiționează extinderea accesului la piața europeană de apropierea standardelor de producție ucrainene de cele ale UE.

Ucraina vrea o cotă mai mare pentru bioetanol

Kievul a solicitat în special majorarea cotei pentru bioetanol, pe fondul creșterii capacității de producție interne. Ucraina și-a dublat în 2026 capacitatea de producție a bioetanolului, până la aproximativ un milion de tone anual, și a cerut UE o cotă suplimentară de 60.000 de tone. Cota actuală pentru exporturile către piața comunitară, de aproximativ 125.000 de tone, este aproape epuizată.

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Țara dispune de cantități importante de cereale care pot fi transformate în bioetanol. În același timp, distrugerea sau avarierea rafinăriilor de petrol de către Rusia a făcut Ucraina tot mai dependentă de importurile de carburanți.

Perioada exporturilor fără taxe și cote s-a încheiat

După invazia Rusiei din februarie 2022, Uniunea Europeană a eliminat temporar taxele și cotele pentru produsele ucrainene, într-o încercare de a sprijini economia țării. Creșterea importurilor agricole a provocat însă nemulțumirea fermierilor europeni, în special în statele din apropierea Ucrainei. Cerealele, zahărul, ouăle și alte produse s-au aflat în centrul protestelor și al disputelor comerciale.

Regimul excepțional a fost ulterior înlocuit cu noul acord comercial. Importurile de grâu și zahăr ucrainean au scăzut față de perioada de liberalizare totală, dar continuă să fie peste nivelurile înregistrate înaintea războiului.

Importurile de bioetanol sunt urmărite atent de Bruxelles

Bioetanolul este deja un produs atent monitorizat de Comisia Europeană. În septembrie, Bruxelles-ul a prelungit cu încă trei ani supravegherea importurilor de etanol regenerabil destinat carburanților. Importurile totale de bioetanol ale UE au crescut de la aproximativ 622.000 de tone în 2023 la 967.000 de tone în 2025, un avans de 55%. Ucraina se numără printre principalii furnizori, după Statele Unite și Canada.

Monitorizarea permite Comisiei să urmărească rapid evoluția volumelor și eventualul impact asupra producătorilor europeni.

Atacurile asupra porturilor complică exporturile Ucrainei

Refuzul Bruxelles-ului vine într-un moment dificil pentru agricultura ucraineană. Intensificarea atacurilor rusești a afectat infrastructura portuară și a redus capacitatea de export prin Marea Neagră. Ucraina caută inclusiv rute alternative prin porturile de la Marea Baltică, însă transportul pe aceste trasee este considerabil mai scump. Kievul estimează că ruta baltică ar putea prelua până la 20 de milioane de tone de cereale, dar costurile logistice ar putea crește cu aproximativ 100 de dolari pe tonă.

În aceste condiții, Kievul încearcă să obțină un acces comercial mai larg pe piața europeană. Comisia Europeană transmite însă că, pentru moment, nu intenționează să redeschidă acordul privind cotele agricole.