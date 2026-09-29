Cum știi că ai nevoie cu adevărat de un filtru pentru apa de la robinet / Semnele banale și cele care pot indica o problemă

29 sept. 2026, Articole / Reportaje
Cum știi că ai nevoie cu adevărat de un filtru pentru apa de la robinet / Semnele banale și cele care pot indica o problemă
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Apa albicioasă poate fi doar aer
  2. Depunerile albe nu înseamnă neapărat apă periculoasă
  3. Când e nevoie să verifici apa
  4. Cel mai scump filtru nu este automat și cel mai potrivit
  5. Filtrul trebuie schimbat la timp

Cu toții avem ușoare îndoile în ce privește consumul ape de la robinet exact așa cum vine ea. Nu e grești, dar nici pe deplin justificat. Apa de la robinet este potabilă. Este controlată și tratată pentru a fi sigură pentru consum.

Desigur, fierberea ar putea aduce un plus de siguranță pentru cei sceptici. Dar tocmai acest scepticism este exploatat de către producători, care promovează diferite filtre pentru apă, cu scopul de a ne crește siguranța. Însă înainte să cumperi un sistem costisitor de filtrare, încearcă întâi să identifici  dacă este cu adevărat o problemă pe care filtrul ar urma să o rezolve.

Prețul ridicat al unui filtru de apă nu îl fae automat un dispozitiv necesar. Specialiștii recomandă mai întâi verificarea calității apei și abia apoi alegerea tehnologiei de filtrare. Diferitele tipuri de filtre elimină substanțe diferite, iar unele dintre lucrurile care ne îngrijorează când deschidem robinetul sunt complet inofensive.

Apa albicioasă poate fi doar aer

Unul dintre cele mai frecvente motive de îngrijorare este apa care apare albă sau tulbure imediat după umplerea paharului. De multe ori, explicația este foarte simplă: milioane de bule microscopice de aer sunt eliberate atunci când apa aflată sub presiune iese din conducte. Există și un test simplu. Umple un pahar transparent și lasă-l aproximativ un minut. Dacă apa se limpezește treptat, de jos în sus, cauza este cel mai probabil aerul dizolvat, nu contaminarea. În asemenea situații, cumpărarea unui filtru doar pentru eliminarea aspectului tulbure poate fi inutilă.

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Dacă apa rămâne însă tulbure, prezintă particule sau modificarea apare brusc și persistă, situația merită investigată.

Depunerile albe nu înseamnă neapărat apă periculoasă

Urmele albe de pe fierbător, pahare sau robinete indică de obicei o apă dură, bogată în calciu și magneziu. Pentru majoritatea oamenilor, aceste minerale nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Apa dură poate crea însă probleme practice, deoarece produce depuneri de calcar în aparate și instalații. Un filtru obișnuit cu carbon activ nu este neapărat soluția pentru duritatea apei. Pentru reducerea calciului și magneziului sunt necesare alte tehnologii, precum sistemele de dedurizare.

Când e nevoie să verifici apa

Alte modificări merită mai multă atenție. Apa roșiatică sau brună poate indica prezența fierului ori a ruginii provenite din conducte. Nuanțele albastre-verzui pot fi asociate cu cuprul și cu procesele de coroziune.

Un gust metalic poate avea mai multe cauze, inclusiv prezența fierului, cuprului sau altor metale. Mirosurile persistente neobișnuite pot indica, la rândul lor, probleme care trebuie identificate prin verificarea instalației sau analiza apei.

Aspectul și gustul nu sunt însă suficiente pentru a determina dacă apa este sigură. Plumbul, unele substanțe per- și polifluoroalchilate (PFAS) și alți contaminanți pot fi prezenți fără să schimbe vizibil apa.

Cel mai scump filtru nu este automat și cel mai potrivit

Problema esențială este alegerea filtrului în funcție de contaminant. Unele filtre sunt concepute în principal pentru reducerea clorului și îmbunătățirea gustului. Altele pot reduce metale precum plumbul, iar sistemele cu osmoză inversă pot elimina o gamă mult mai largă de substanțe.

Un filtru nu trebuie ales, așadar, doar după preț sau după numărul etapelor de filtrare. Specialiștii recomandă verificarea certificărilor și, mai ales, a listei exacte de contaminanți pe care dispozitivul este testat să îi reducă.

Filtrul trebuie schimbat la timp

Nici cel mai performant sistem nu funcționează la nesfârșit. Materialul filtrant are o capacitate limitată. Odată depășită aceasta, eficiența pentru substanțele respective scade. „Aceste filtre nu funcționează pentru totdeauna. Sunt ca un burete”, explică Kimberly Parker, inginer de mediu la Washington University din St. Louis, citează Dailymail. Respectarea intervalelor de înlocuire recomandate de producător este, prin urmare, esențială.

Înainte de investiția într-un sistem costisitor, soluția cea mai rațională rămâne aflarea problemei reale. O analiză a apei poate arăta dacă există un contaminant care trebuie eliminat și, mai important, ce tip de filtru poate face acest lucru.

Pentru consumatorii din România trebuie făcută și o precizare: exemplele privind contaminanții și infrastructura prezentate în materialele americane nu pot fi transferate automat rețelelor românești. Calitatea apei trebuie evaluată prin datele furnizorului local și, dacă există suspiciuni, printr-o analiză realizată de un laborator autorizat.

 

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