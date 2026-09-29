Apicultorii din sud-estul Franței avertizează că viespea asiatică provoacă pierderi tot mai mari în stupine, iar soluțiile testate până acum nu reușesc să oprească atacurile. Plasele, gardurile electrificate și capcanele reduc presiunea, dar nu elimină problema, transmite AFP.

Viespea asiatică a ajuns în Franța în 2004, probabil odată cu importuri de ceramică din China, și este acum răspândită în întreaga țară. Insecta este un prădător important al altor insecte, inclusiv al albinelor domestice. În departamentul Alpes-Maritimes, la granița cu Italia, viespea asiatică este prezentă de aproximativ 15 ani. Până în 2022, pagubele produse apicultorilor au fost însă relativ reduse. Situația s-a schimbat în ultimii ani. Jean-Louis Lautard, președintele Uniunii Producătorilor de Miere din Provence, spune că doar câteva viespi aflate în apropierea stupului pot afecta serios activitatea coloniei.

Albinele evită să mai iasă după hrană, iar producția de miere scade. În același timp, colonia se slăbește, iar matca își reduce capacitatea de depunere a ouălor.

Franța alocă trei milioane de euro pentru combaterea insectei

Guvernul francez a anunțat pe 16 septembrie un plan național de acțiune împotriva viespii asiatice. Printre măsurile prevăzute se află capturarea mătcilor primăvara, distrugerea cuiburilor până în toamnă și reducerea stresului asupra coloniilor de albine. Bugetul alocat la nivel național este însă de numai trei milioane de euro în acest an. Apicultorii consideră suma insuficientă, mai ales dacă este comparată cu cheltuielile suportate deja la nivel local. Numai în Alpes-Maritimes, consiliul departamental a cheltuit aproximativ 1,5 milioane de euro pentru distrugerea a peste 6.400 de cuiburi între 2014 și 2024.

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Programul a fost considerat însă prea costisitor și a fost restrâns. În prezent, sunt distruse cu prioritate cuiburile aflate la cel mult 1,5 kilometri de un stup. „Viespea asiatică a devenit o problemă majoră pentru apicultori, așa cum este lupul pentru crescătorii de oi”, spune Jean-Louis Lautard.

Apicultorii reclamă lipsa despăgubirilor

Reprezentantul apicultorilor critică și faptul că planul național nu prevede despăgubiri pentru producătorii afectați. „Ne confruntăm cu amenințarea unui prădător de care nimănui nu pare să-i pese”, spune acesta.

Lautard avertizează că problema nu afectează doar apicultura. Viespea asiatică se hrănește și cu buburuze, fluturi, lăcuste și alte insecte, ceea ce poate afecta biodiversitatea locală.

Apicultorii testează diferite soluții pe terenuri agricole închiriate de orașul Cannes. În urmă cu trei ani, au instalat plase în jurul stupilor. Metoda nu a funcționat, iar viespile au reușit să distrugă toate coloniile protejate în acest fel. Anul acesta, apicultorii au trecut la o altă soluție: așa-numitele „harpe electrice”. Dispozitivele constau în pătrate din plasă de sârmă electrificată, amplasate în apropierea stupilor. Viespile care trec prin ele sunt electrocutate sau speriate, ceea ce le poate descuraja să se întoarcă. În zona unde aproximativ 30 de stupi sunt protejați cu astfel de dispozitive, activitatea albinelor este vizibil mai intensă. În zonele fără protecție, mai mulți stupi sunt puternic invadați de viespi.

Soluția are însă și dezavantaje. O „harpă electrică” costă aproximativ 50 de euro pentru fiecare stup, adică aproximativ o treime din prețul unui roi. În plus, dispozitivele necesită întreținere frecventă.

„Încă nu există o soluție satisfăcătoare”

Pentru apicultori, niciuna dintre metodele testate până acum nu poate fi considerată definitivă. „Încă nu există o soluție operațională și satisfăcătoare”, spune Jean-Louis Lautard. Acesta cere cercetări științifice mai ample privind comportamentul viespii asiatice și metodele prin care atacurile asupra stupilor ar putea fi limitate eficient.

Problema devine tot mai urgentă pentru apicultorii francezi, pe măsură ce insecta se extinde și presiunea asupra coloniilor de albine crește.