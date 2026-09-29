Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) avertizează fermierii că nerespectarea condițiilor și termenelor asumate în cadrul Campaniei 2026 poate conduce la sancțiuni și penalizări la plată. Instituția le reamintește beneficiarilor obligațiile pentru intervențiile DR-01 – Agromediu și climă pe pajiști permanente și DR-02 – Agromediu și climă pe terenuri arabile.

Pentru mai multe pachete din cadrul intervenției DR-01, termenul pentru efectuarea lucrărilor de cosit este 15 octombrie 2026. În cazul Pachetului 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV), cositul este permis până la 15 octombrie. Pentru unitățile administrativ-teritoriale situate sub 600 de metri altitudine, lucrările pot fi făcute între 15 iunie și 15 octombrie.

Pentru zonele aflate la cel puțin 600 de metri altitudine, perioada permisă este 1 iulie – 15 octombrie.

Termene speciale pentru pajiști importante pentru păsări și fluturi

Pentru Pachetul 3.1 – pajiști importante pentru Crex crex, cositul este permis între 1 august și 15 octombrie. În cazul Pachetului 6 – pajiști importante pentru fluturi din genul Maculinea, atât cositul, cât și pășunatul pot fi realizate între 26 august și 15 octombrie. Tot până la 15 octombrie poate fi efectuat cositul în cadrul Pachetului 9.2, destinat pajiștilor permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică, Aquila pomarina.

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APIA reamintește și termenele aferente intervenției DR-02 – Agromediu și climă pe terenuri arabile. Pentru Pachetul 4 – Culturi verzi, semănarea începe de la 1 august. În unitățile administrativ-teritoriale situate la cel puțin 600 de metri altitudine, termenul este 30 septembrie.

În zonele aflate sub 600 de metri altitudine, cultura verde poate fi semănată până la 15 octombrie. Aceasta trebuie menținută în perioada 1 decembrie 2026 – 28 februarie 2027 și încorporată în sol între 1 și 31 martie 2027.

Reguli pentru terenurile destinate gâștei cu gât roșu

În cazul Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu, cultura de toamnă trebuie semănată în perioada 15 septembrie – 14 octombrie. Ulterior, între 15 noiembrie 2026 și 28 februarie 2027, sunt interzise lucrările agricole, pășunatul și metodele de alungare a păsărilor.

Pentru Pachetul 9.1 – terenuri arabile importante pentru acvila țipătoare mică, cel puțin 10% din suprafața angajată trebuie să rămână nerecoltată între 1 și 28 februarie 2027.

Fermierii pot utiliza aplicația GeoFoto APIA pentru a realiza fotografii geoetichetate care demonstrează îndeplinirea condițiilor asumate. „În aplicația GeoFoto APIA au fost alocate beneficiarilor sarcini specifice care trebuie realizate în termenele stabilite”, precizează instituția.

APIA le recomandă fermierilor să verifice periodic aplicația și să răspundă rapid solicitărilor de clarificare, pentru a evita întârzierile și eventualele penalizări la plată.