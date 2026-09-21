Diplomați din 19 țări avertizează Comisia Europeană asupra înăspririi regulilor pentru reziduurile de pesticide. Printre statele care și-au exprimat îngrijorarea se numără SUA, Canada, Japonia și Brazilia.

Partenerii comerciali ai Uniunii Europene susțin că modificările pregătite de Bruxelles ar putea intra în conflict cu regulile comerțului internațional, potrivit Euractiv. Disputa privește planurile Uniunii Europene pentru pesticidele considerate deosebit de periculoase și deja interzise fermierilor europeni.

Bruxelles-ul vrea reguli mai stricte pentru produsele importate

În prezent, alimentele produse în Uniunea Europeană și cele importate trebuie să respecte aceleași niveluri maxime admise pentru reziduurile pesticidelor. Nivelul maxim de reziduuri (MRL) reprezintă cantitatea maximă de pesticid permisă legal într-un aliment sau produs destinat hranei animalelor. Aceste limite sunt stabilite după evaluarea riscurilor pentru consumatori, realizată cu implicarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

Comisia Europeană vrea însă să meargă mai departe în cazul pesticidelor considerate cele mai periculoase. Bruxelles-ul intenționează să împiedice revenirea indirectă pe piața europeană a substanțelor interzise agricultorilor din Uniunea Europeană. Produsele cultivate în țări terțe cu asemenea substanțe pot ajunge momentan în UE, dacă reziduurile respectă limitele europene existente.

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Comisia analizează reducerea acestor limite până la niveluri apropiate de limita de cuantificare, practic cel mai mic nivel măsurabil.

19 țări avertizează asupra regulilor comerciale

Această schimbare provoacă însă îngrijorare printre mai mulți furnizori importanți ai pieței europene. Diplomați de rang înalt din 19 țări au avertizat Comisia asupra posibilelor consecințe ale noilor reguli, relatează Euractiv. Printre aceste state se află Statele Unite, Canada, Japonia și Brazilia, importante exportatoare de produse agricole către Europa.

Principala problemă ridicată privește compatibilitatea măsurilor cu obligațiile Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Actualele reguli europene permit inclusiv stabilirea unor toleranțe pentru importurile provenite din state unde sunt autorizate alte practici agricole. Comisia precizează însă că propunerile europene sunt discutate cu partenerii comerciali prin procedurile sanitare și fitosanitare ale OMC.

18 substanțe și 235 de produse analizate de Comisia Europeană

Un studiu publicat în august de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene arată amploarea posibilă a modificărilor. Analiza cuprinde 18 substanțe active periculoase, neautorizate în UE, pentru care există încă limite de reziduuri peste nivelul minim detectabil. Studiul analizează 235 de produse agricole și 86 de țări exportatoare către piața europeană.

Efectele economice depind însă foarte mult de capacitatea producătorilor externi să își modifice metodele de producție. În toate scenariile analizate, importurile europene scad, iar producția agricolă internă crește. Prețurile suportate de consumatori tind, de asemenea, să urce.

Amploarea efectelor diferă însă considerabil între scenarii și nu reprezintă o prognoză privind evoluția viitoare a pieței.

Fermierii europeni cer de mult timp reciprocitate

Tema pesticidelor este legată și de nemulțumirile agricultorilor europeni privind concurența produselor importate. Fermierii reclamă faptul că unele substanțe interzise în Uniunea Europeană pot continua să fie folosite de competitorii lor din afara blocului comunitar.

Comisia a anunțat deja că urmărește o apropiere mai mare între standardele aplicate agricultorilor europeni și cele cerute importurilor. În „Viziunea pentru agricultură și alimentație”, Bruxelles-ul a stabilit principiul potrivit căruia pesticidele cele mai periculoase nu ar trebui să revină în Europa prin produse importate.

Comisia subliniază însă că actualele reguli garantează deja siguranța consumatorilor. Produsele care depășesc limitele legale pentru pesticide pot fi respinse la frontierele Uniunii Europene.

Dezbaterea se mută astfel dincolo de siguranța alimentară. Bruxelles-ul trebuie să găsească un echilibru între protejarea fermierilor europeni, standardele de mediu și obligațiile comerciale internaționale.