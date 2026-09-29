O aprovizionare sigură cu alimente depinde direct de stabilitatea producției din fermele de cereale. În contextul schimburilor climatice drastice, al accesului fluctuant la apă și al provocărilor legate de fertilizare, fermierii români apelează tot mai mult la soluții inofensive și performante: produsul biologic de nutriție a plantelor, anunță Corteva în comunicatul de presă remis marți redacției G4Food.
Produsele biologice sunt utilizate ca instrumente complementare programelor clasice de fertilizare, ajutând plantele să folosească nutrienții mai eficient, să își mențină echilibrul fiziologic și să reziste mai bine în condiții de stres hidric sau termic.
Performanța acestor soluții inovatoare este confirmată în teren de ferma Prod Magi din județul Timiș (regiunea Banat), care lucrează o suprafață de 1.400 de hectare.
Ștefan Costea, șeful de fermă, a testat în urmă cu trei ani produsul Utrisha® N, o soluție biologică pentru eficientizarea utilizării azotului din portofoliul companiei Corteva Agriscience. Produsul folosește bacteria endofitică Methylobacterium symbioticum, care pătrunde prin frunze și asigură un aport constant de azot pe tot parcursul sezonului de vegetație.
Rezultatele obținute pe loturile demonstrative l-au convins pe fermier să extindă aplicarea la nivelul întregii ferme:
La grâu: Un spor de producție de 600 – 680 kg/ha.
La porumb: Creșteri de până la 1.000 kg (o tonă)/ha față de sezoanele în care nu a fost utilizat produsul.
În prezent, ferma din Timiș folosește Utrisha® N pe întreaga suprafață de porumb de 50 de hectare, precum și pe 190 de hectare cultivate cu cereale.
„O cultură mai viguroasă și o culoare mai bună îți arată că planta răspunde favorabil, dar ceea ce contează cu adevărat pentru mine este cantitatea suplimentară de grâu și porumb pe care o depozităm la final”, explică Ștefan Costea, șef de fermă la Prod Magi.
Experiența fermierilor din Banat confirmă interesul tot mai mare al pieței locale pentru tehnologiile agricole de ultimă generație. Pe măsură ce sezoanele devin tot mai imprevizibile, adoptarea biostimulatorilor și a produselor de nutriție biologică devine o strategie esențială pentru menținerea productivității și susținerea lanțului alimentar din România, concluzionează producătorii.
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