Natalie Groeger se pregătește să aniverseze 101 ani și spune că nu are un secret anume pentru longevitatea sa. Mănâncă bacon, ciocolată neagră, ouă, afine, mere și avocado, joacă cărți cu prietenii și adoră să danseze.

„Cred că faptul că am avut întotdeauna un spirit vesel și o atitudine pozitivă mă menține tânără. Și activitatea fizică este importantă. Am dansat și am mers pe jos în fiecare zi până în urmă cu aproximativ un an, dar cred că trebuie spus și că atitudinea pe care o ai poate avea un efect important asupra corpului și spiritului”, povestește Natalie într-un interviu pentru PEOPLE.

Femeia din New Jersey va împlini 101 ani în luna octombrie. La 100 de ani, a avut o petrecere la care au participat peste 80 de persoane. Pentru următoarea aniversare, are deja în plan o masă pe gustul ei: pizza cu ciuperci și o băutură răcoritoare.

Născută în Brooklyn, în 1925, Natalie a lucrat ca operator de centrală telefonică și a fost căsătorită timp de 68 de ani. Are doi copii, patru nepoți și șase strănepoți.

Ce mănâncă la micul dejun femeia care se apropie de 101 ani

Ziua lui Natalie începe cu afine. Micul dejun include în mod obișnuit ouă, bacon și o brioșă englezească. Merele și avocado se numără și ele printre alimentele sale preferate.

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Nu urmează o dietă anume și nu consumă alcool.

„Mănânc multe afine. Le iubesc”, a declarat Natalie pentru Today.

Femeia este, de asemenea, o mare iubitoare de ciocolată, în special ciocolată neagră, dar și de bacon.

„Mă îmbrac în ceva ce îmi place și îmi pun puțin machiaj”

Natalie spune că are grijă de ea și astăzi, iar rutina de dimineață este importantă pentru felul în care începe ziua.

„Mă trezesc în fiecare dimineață și am grijă de felul în care arăt. Mă îmbrac în ceva ce îmi place și îmi pun întotdeauna puțin machiaj. Cred că asta începe ziua într-un mod bun și te face să te simți bine.”

A dansat toată viața

Dansul a fost una dintre pasiunile lui Natalie. Și-a învățat soțul să danseze, iar cei doi obișnuiau să danseze acasă duminica dimineața. Au făcut chiar și „chair dancing”, dansând de pe scaun.

Natalie își amintește cu plăcere și de perioada în care mergea la Brooklyn Academy of Music.

„M-am simțit ca o Rockette, pentru că îmi ridicam picioarele atât de sus. Dar acum nu mai pot să fac asta”, povestește ea.

Pentru Natalie, mișcarea nu a fost niciodată despre un program strict de fitness. Dansul a fost, pur și simplu, o activitate care îi făcea plăcere.

Solitaire pe iPad, Canasta și tricotat

Natalie își ocupă timpul și cu hobby-uri. Joacă solitaire pe iPad și Canasta împreună cu prietenii.

A avut mult timp și pasiunea pentru tricotat, însă problemele cu mâinile au făcut-o, în cele din urmă, să renunțe.

Pentru ea, timpul petrecut cu ceilalți este la fel de important.

„Îmi place să râd. Îmi place să glumesc”

Natalie spune că încearcă să nu se concentreze prea mult asupra lucrurilor dificile pe care le-a trăit.

„Sunt genul de persoană care nu vorbește prea mult despre problemele mele, iar asta îmi face viața mai ușoară”, spune ea.

Umorul a rămas una dintre trăsăturile sale definitorii.

„Sunt o persoană fericită. Îmi place să râd. Îmi place să glumesc. Obișnuiam să fiu o povestitoare foarte bună și să spun glume deocheate”, povestește Natalie.

După un secol de viață, femeia spune că și-a păstrat optimismul, inclusiv după perioadele dificile prin care a trecut.

„Sunt cu siguranță o optimistă. Cred că totul va fi bine. Chiar dacă am avut și perioade dificile în viața mea”, spune ea.

A sărbătorit 100 de ani alături de peste 80 de oameni

Natalie este matriarha unei familii care se întinde pe patru generații. Are doi copii, patru nepoate și șase strănepoți.

Locuiește la The Bristal at Englewood, în New Jersey, unde și-a sărbătorit și împlinirea vârstei de 100 de ani.

„Au fost mai mult de 80 de persoane acolo. A fost foarte special să am atât de mulți oameni pe care îi iubesc împreună, în același loc, pentru a sărbători cu mine”, povestește ea.

Pentru aniversarea de 101 ani, petrecerea va fi mai restrânsă.

„Sunt foarte încântată să petrec ziua alături de toată lumea și, în acest moment al vieții mele, să fiu împreună cu familia mea este ceea ce contează cel mai mult pentru mine.”

„Să văd moștenirea pe care am creat-o mă face cel mai fericită”

Când este întrebată ce o face cel mai fericită atunci când privește în urmă la cei peste 100 de ani de viață, Natalie vorbește despre familia sa.

„Să văd moștenirea pe care am creat-o mă face cel mai fericită.”

Apoi continuă:

„Îi am pe fiul și fiica mea, patru nepoate și șase strănepoți, iar să văd cum familia noastră continuă să crească și să privesc viețile pe care și le-au construit îmi aduce atât de multă bucurie. Sunt foarte mândră de toți.”

Își vede familia prin apeluri video

Cei șase strănepoți ai lui Natalie fac parte din viața ei chiar și atunci când nu sunt fizic împreună.

„Păstrez legătura cu ei prin apeluri video regulate, între vizitele lor acasă la mine.”

Iar timpul petrecut împreună rămâne pentru ea neprețuit.

„Profit de fiecare ocazie pe care o am pentru a-i vedea și pentru a petrece timp de calitate împreună. Fie că sărbătorim ceva special sau pur și simplu vorbim și râdem împreună, timpul petrecut astfel înseamnă totul pentru mine.”

Există, de fapt, un secret al longevității?

Întrebarea care apare inevitabil atunci când cineva ajunge la 100 de ani este ce a făcut diferit.

În cazul lui Natalie, răspunsul nu este o dietă-minune sau un aliment anume.

Întrebată de TODAY care crede că este motivul pentru care a ajuns la această vârstă, Natalie a răspuns simplu:

„Nu am nicio idee”.