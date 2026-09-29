Daniel Mischie, CEO City Grill Grup, și Andrei Popescu, cofondator Molf și fost General Manager Freshful, s-au alăturat Food Angels Hub, comunitate de investitori dedicată companiilor din industria alimentară, HoReCa și tehnologie. Anunțul vine după prima investiție realizată prin hub, în startup-ul românesc BREWTIFI.

Food Angels Hub își extinde comunitatea cu doi antreprenori și executivi cu experiență în restaurante, comerț online și retail alimentar. Daniel Mischie și Andrei Popescu se alătură grupului de investitori care urmărește să sprijine companiile aflate în etapa de dezvoltare și extindere.

Food Angels Hub a fost lansat în 2025 și reunește antreprenori, executivi și investitori cu experiență în ospitalitate, retail, producție alimentară, distribuție, servicii și tehnologie.

Experiență în HoReCa, comerț online și retail alimentar

Daniel Mischie, CEO al City Grill Grup, aduce în comunitate experiența acumulată în dezvoltarea și operarea unui important grup românesc din industria restaurantelor. Potrivit Food Angels Hub, experiența sa este relevantă pentru antreprenorii care urmăresc să își consolideze operațiunile, să își dezvolte echipele și să își extindă conceptele de restaurante.

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Andrei Popescu s-a alăturat comunității după aproximativ zece ani în grupul eMAG, unde a ocupat, printre altele, funcțiile de Country Manager eMAG Bulgaria și General Manager Freshful. Ulterior, a intrat în antreprenoriat în industria ospitalității, ca fondator al restaurantului Molf.

„Food Angels Hub a fost construit ca o comunitate de operatori, investitori și experți care înțeleg din interior realitatea industriei alimentare. Alăturarea lui Daniel Mischie și a lui Andrei Popescu reprezintă un pas important în consolidarea hubului”, a declarat Florin Maxim, membru fondator și Managing Director Food Angels Hub.

Potrivit acestuia, cei doi aduc experiență în domenii precum dezvoltarea operațiunilor în HoReCa, comerțul online, retailul alimentar și relația cu consumatorii.

Prima investiție a Food Angels Hub, în BREWTIFI

Extinderea comunității vine după prima investiție realizată prin Food Angels Hub. Membri ai organizației au participat, alături de investitori din rețeaua TechAngels, la o rundă de finanțare pentru BREWTIFI, o aplicație românească dedicată comunității cafelei de specialitate.

Runda a fost condusă, din partea Food Angels Hub, de Radu Savopol, iar din partea TechAngels, de Mălin Ștefănescu. În urma finanțării, BREWTIFI a ajuns la o evaluare de aproximativ 1,6 milioane de euro.

Finanțarea va fi utilizată pentru dezvoltarea produsului și a afacerii, precum și pentru extinderea comunității europene.

Lansată în octombrie 2025, aplicația a raportat, la momentul anunțării finanțării, peste 20.000 de utilizatori, peste 8.500 de cafenele de specialitate și peste 180 de prăjitorii integrate din Europa.

BREWTIFI s-a numărat printre companiile care și-au prezentat afacerea la cea de-a doua ediție Food Angels Hub Pitching Day, organizată în cadrul F&B Innovation Camp. Prezentarea a fost urmată de discuții cu investitorii, care au dus ulterior la finanțare.

Food Angels Hub caută companii care vor să se extindă

Comunitatea caută în continuare companii din industria alimentară, HoReCa, food-tech, producție, retail alimentar și servicii conexe care au depășit etapa de idee, au activitate operațională și prezintă potențial de extindere.

„Antreprenorii din industria alimentară au nevoie de finanțare, dar în același timp au nevoie de parteneri care au construit, au greșit, au învățat și care pot contribui concret la creșterea unui business”, a declarat Daniel Mischie.

La rândul său, Andrei Popescu spune că experiența din comerțul online, retailul alimentar și ospitalitate poate fi folosită pentru a analiza aspecte precum fidelizarea clienților, consolidarea proceselor înainte de extindere și utilizarea tehnologiei.

În cadrul Food Angels Hub, oportunitățile de investiții sunt evaluate împreună, însă fiecare investitor decide individual dacă participă la finanțarea unei companii.

Antreprenorii care caută finanțare și mentorat pot aplica prin platforma Food Angels Hub.