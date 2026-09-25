Atacurile asupra porturilor și navelor din Marea Neagră au redus puternic capacitatea Ucrainei de a-și exporta cerealele, în timp ce nivelul foarte scăzut al Dunării limitează și rutele alternative. Potrivit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prețul grâului a crescut cu peste o treime din februarie 2026 și ar putea rămâne ridicat până în 2028, potrivit Le Monde.

Noua prognoză economică a BERD, intitulată „Running dry”, indică presiuni tot mai mari asupra lanțurilor de aprovizionare cu alimente, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii și transportului maritim din Marea Neagră, al secetei și al costurilor ridicate ale energiei, informează G4Media.

Rusia și Ucraina asigură aproximativ un sfert din exporturile mondiale de grâu

Rusia și Ucraina reprezintă împreună aproximativ un sfert din exporturile globale de grâu, astfel că perturbarea rutelor comerciale din Marea Neagră are efecte asupra pieței internaționale. BERD avertizează că atacurile asupra porturilor și navelor au redus semnificativ capacitatea Ucrainei de a exporta cereale.

Ucraina a încercat să compenseze prin rute alternative, inclusiv prin Dunăre și prin conexiunile terestre cu Uniunea Europeană. Acestea nu pot însă înlocui integral capacitatea porturilor de mare adâncime de la Marea Neagră.

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Situația este complicată suplimentar de seceta severă din Europa Centrală și de Est. Nivelurile scăzute ale Dunării reduc capacitatea de transport a cerealelor și a altor mărfuri, în timp ce seceta afectează și producția de energie hidroelectrică și nucleară.

Prețul grâului a crescut cu peste 30%

Potrivit BERD, prețul grâului a crescut cu mai mult de o treime față de februarie 2026, ajungând la aproximativ 7,50 dolari pe bushel. Banca estimează că prețurile vor rămâne ridicate până în 2028.

Evoluția este diferită de cea din 2022, când invazia pe scară largă a Ucrainei a provocat un șoc major pe piețele cerealelor. De această dată, creșterea pornește de la niveluri relativ reduse ale prețurilor, după recolte mondiale bune.

Impactul este mai important pentru țările cu venituri mai mici, care depind într-o măsură mare de importurile de grâu. BERD arată că prețurile mai mari ale grâului tind să se transmită mai puternic în inflația alimentară din aceste economii.

Exporturile agricole ale Ucrainei ar putea scădea puternic

Pentru Ucraina, efectele sunt directe. BERD estimează o creștere economică de numai 1,5% în 2026, cu 0,7 puncte procentuale sub prognoza din iunie, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii, porturilor și transporturilor.

Banca estimează că exporturile de cereale și oleaginoase ale Ucrainei ar putea scădea cu 50-60% în a doua jumătate a anului, ca urmare a blocării din nou a porturilor de la Marea Neagră. O asemenea evoluție ar putea lăsa cantități importante de produse nevândute și ar crea presiuni asupra capacităților de depozitare și asupra finanțării fermierilor și companiilor agricole.

În același timp, atacurile asupra infrastructurii feroviare și nivelul scăzut al Dunării limitează capacitatea rutelor alternative.

Costurile îngrășămintelor pot amplifica presiunea asupra fermierilor

Efectele asupra pieței grâului nu se limitează la transport. BERD avertizează că prețurile mai ridicate la energie și îngrășăminte pot majora costurile de producție agricolă în perioada următoare. Banca estimează că presiunea costurilor cu îngrășămintele se va transmite mai puternic către ferme în 2027.

În acest context, o perioadă mai lungă de perturbare a exporturilor din Marea Neagră ar putea afecta simultan veniturile producătorilor agricoli, costurile de producție și prețurile cerealelor pe piețele internaționale.

BERD subliniază că efectele secetei se resimt în mai multe sectoare ale economiei. În 2026, aproximativ 38% din suprafețele agricole din Europa Centrală și statele baltice se află la un nivel mediu sau ridicat de risc de secetă, față de o medie de 12% în perioada 2010-2025.

Nivelurile foarte scăzute ale Dunării și Rinului au afectat atât transporturile, cât și producția de energie, iar BERD estimează că producția hidroenergetică și nucleară a fost redusă cu aproximativ o treime.

Pentru piața cerealelor, combinația dintre blocarea unor rute de export, secetă și costuri mai mari pentru energie și inputuri agricole creează astfel noi presiuni asupra prețurilor și asupra securității alimentare.