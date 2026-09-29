România, Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru protejarea sectorului ovin și caprin, afectat de focarele de boli. Cele cinci state solicită reguli mai flexibile pentru fermele neafectate, facilitarea circulației animalelor vaccinate și compensarea pierderilor fermierilor.

Solicitarea a fost discutată luni, 29 septembrie, la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) de la Bruxelles. România a fost reprezentată de viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

România cere ca un focar să nu blocheze întregul sector

Cele cinci state au fost afectate în ultimii ani de pesta micilor rumegătoare, variola ovină și caprină și febra aftoasă. Actualele restricții sanitar-veterinare pot limita transportul și valorificarea animalelor pe perioade îndelungate, inclusiv în zone care nu sunt direct afectate, conform MADR.

Tánczos Barna a atras atenția asupra impactului economic produs de interzicerea exporturilor de ovine din România. „Nu putem ajunge în situația în care apariția unui focar să blocheze, pentru perioade îndelungate, activitatea economică a întregului sector”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

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România și celelalte patru state cer o abordare „mai flexibilă, proporțională și bazată pe risc”, care să protejeze sănătatea animalelor fără să pună în pericol viitorul economic al fermelor.

Animalele sănătoase să poată fi transportate și valorificate

Una dintre solicitările principale este aplicarea mai flexibilă a restricțiilor în fermele și regiunile neafectate de focare. Statele propun ca animalele sănătoase să poată fi deplasate și valorificate pe baza evaluării riscurilor și a unor controale veterinare consolidate. Astfel, apariția unui focar într-o anumită zonă nu ar mai trebui să blocheze automat activitatea întregului sector.

Cele cinci țări solicită și analizarea mai aprofundată a rolului vaccinării pentru bolile încadrate în categoria A.

Animalele vaccinate ar putea circula mai ușor în UE

România, Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia vor ca animalele vaccinate și produsele provenite de la acestea să poată circula mai ușor între statele membre. În același timp, cele cinci țări cer posibilitatea continuării exporturilor către state terțe atunci când există garanții suficiente privind sănătatea animală și sunt respectate condițiile convenite cu țările importatoare.

Măsura este importantă pentru crescătorii care depind de exporturi și care pot pierde rapid piețele externe atunci când apar focare de boli.

Cele cinci state cer schimbarea regulilor europene

Statele semnatare solicită și adaptarea Regulamentului european privind sănătatea animală, astfel încât măsurile să poată fi ajustate în funcție de situația epidemiologică concretă. Ele susțin planul Comisiei Europene privind revizuirea legislației și implicarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) în acest proces.

O altă solicitare vizează utilizarea progreselor științifice și tehnologice pentru reducerea, pe cât posibil, a sacrificării în masă a animalelor în timpul focarelor.

Fermierii ar putea primi compensații pentru pierderile de venit

România și celelalte patru state cer și un sprijin financiar mai consistent pentru crescătorii afectați. Compensațiile ar trebui să acopere pierderile de venit, costurile suplimentare cu furajarea și întreținerea animalelor, precum și pierderile provocate de închiderea piețelor de desfacere.

„Trebuie să protejăm sănătatea animală. Dar, în același timp, să ne asigurăm că modul în care gestionăm aceste crize nu pune în pericol viitorul economic al sectoarelor pe care încercăm să le protejăm”, a declarat Tánczos Barna.