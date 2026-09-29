Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) propune dublarea fondurilor europene alocate pentru sprijinirea fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Valoarea totală a schemei ar urma să ajungă la aproape 60 de milioane de euro, respectiv 314,37 milioane de lei, anunță instituția printr-un comunicat de presă.

MADR a pus în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru sectorul vegetal, în contextul creșterii costurilor de producție generate de scumpirea îngrășămintelor și al crizei din Orientul Mijlociu.

Măsura transpune în legislația națională prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2026/1894 al Comisiei Europene din 27 iulie 2026.

România ar urma să aloce aproape 60 de milioane de euro

România beneficiază de o alocare europeană de 29.977.500 de euro pentru această măsură. MADR propune o contribuție egală de la bugetul de stat, ceea ce ar dubla practic valoarea fondurilor disponibile.

Astfel, sprijinul total propus ajunge la 59.955.000 de euro, echivalentul a aproximativ 314,37 milioane de lei.

„Creșterea prețurilor la îngrășăminte și a costurilor de producție pune o presiune uriașă pe fermierii din sectorul vegetal. În acest context, venim în sprijinul lor cu această măsură, prin care propunem dublarea sumei provenite din fonduri europene, printr-o contribuție egală de la bugetul de stat”, a declarat Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

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Potrivit acestuia, măsura are ca obiectiv reducerea efectelor creșterii costurilor asupra fermelor și susținerea continuării activității agricole.

Câți bani primesc fermierii pentru fiecare cultură

Valoarea sprijinului diferă în funcție de cultură. Cele mai mari cuantumuri sunt prevăzute pentru legumele cultivate în sere, unde sprijinul ajunge la 527,50 lei pe hectar.

Sprijin propus

Grâu 90 lei/ha

Porumb 82,25 lei/ha

Floarea-soarelui 77,50 lei/ha

Rapiță 77,50 lei/ha

Cartof 150 lei/ha

Sfeclă de zahăr 150 lei/ha

Legume în câmp 275 lei/ha

Legume în solarii 400 lei/ha

Legume în seră 527,50 lei/ha

Cine poate primi sprijinul

Schema se adresează fermierilor din sectorul vegetal, respectiv producătorilor agricoli persoane fizice, persoanelor fizice autorizate constituite potrivit OUG 44/2008 și producătorilor agricoli persoane juridice constituite în baza Legii nr. 36/1991.

Sprijinul va fi calculat în funcție de suprafețele determinate de APIA pentru plată în anul 2026 și de documentele care dovedesc achiziția de îngrășăminte.

Pentru a beneficia de ajutor, fermierii trebuie să prezinte bon fiscal și/sau factură pentru îngrășămintele cumpărate în perioada 28 februarie – 15 octombrie 2026. Documentele vor fi verificate de APIA.

Când pot fi depuse cererile

Cererile pentru acordarea sprijinului vor putea fi depuse la centrele APIA în termen de 15 zile lucrătoare de la deschiderea perioadei de depunere.

Potrivit proiectului, perioada de depunere va începe începând cu a cincea zi de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Plățile vor fi efectuate după finalizarea verificărilor privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, dar nu mai târziu de 28 februarie 2027.

Proiectul de Hotărâre de Guvern se află în prezent în transparență decizională. Persoanele și instituțiile interesate pot transmite opinii, propuneri și sugestii, iar MADR anunță că va organiza și o dezbatere publică.