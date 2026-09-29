Aplicarea sistemului TollRo ar putea majora cu până la 8% costurile transportului rutier intern, în funcție de activitatea operatorilor, susține Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). Organizația cere Parlamentului suspendarea temporară a sancțiunii fixe de 2.000 de lei în situațiile în care sistemele informatice nu pot determina traseul complet parcurs de un vehicul, conform Agerpres.

UNTRR susține că noile costuri generate de TollRo trebuie reflectate integral și imediat în tarifele contractuale de transport, în condițiile în care operatorii se confruntă deja cu fluctuații importante ale prețului motorinei.

„Aplicarea TollRo poate majora costurile transportului intern cu până la 8%, în funcție de activitate. Aceste costuri apar într-o perioadă cu perturbări importante ale prețului motorinei și trebuie reflectate integral și imediat în tarifele contractuale de transport”, transmite organizația, citată de Agerpres.

Transportatorii cer reguli clare pentru perioada de tranziție și susțin că operatorii nu ar trebui sancționați atunci când sistemele informatice nu pot calcula corect distanța parcursă.

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Diferențe de tarif pentru aceeași rută

Potrivit UNTRR, testele realizate de transportatori au evidențiat diferențe între metodele de calcul utilizate de sistem.

Pentru ruta Bascov-Zalău, un operator a obținut un tarif de 144,42 lei prin tichetul de rută și de 156,90 lei prin sesiunea de monitorizare live. Diferența este de 12,48 lei, respectiv aproximativ 8,6%.

Transportatorii au raportat și situații în care vehicule electrice au fost încadrate la clasa de emisii „Euro 0”, în loc de „Euro 6”. UNTRR solicită clarificarea criteriilor utilizate de sistem și comunicarea traseului, distanței și tarifului care au stat la baza calculului.

Probleme la emiterea tichetelor

UNTRR reclamă și mai multe dificultăți operaționale în utilizarea platformei TollRo.

Printre problemele semnalate se numără imposibilitatea pornirii simultane a două sesiuni live din același profil, timpul de aproximativ cinci minute necesar pentru emiterea unui tichet și obligația de a reintroduce datele privind dimensiunile și greutatea ansamblului la fiecare operațiune.

Organizația estimează că, în acest ritm, emiterea unui tichet pentru fiecare dintre cele 300 de camioane ale unui operator ar necesita aproximativ 25 de ore de lucru.

Transportatorii cer, de asemenea, proceduri clare pentru situațiile în care o cursă este redirecționată, se schimbă remorca, apar intervenții nocturne, nu există semnal sau sistemul este temporar indisponibil.

UNTRR cere suspendarea temporară a sancțiunii de 2.000 de lei

Propunerea organizației vizează suspendarea, în perioada de tranziție, a aplicării sumei fixe de 2.000 de lei atunci când sistemele informatice nu pot determina traseul complet al vehiculului.

În opinia UNTRR, dacă sistemul poate identifica doar o parte din traseu, tariful ar trebui calculat pentru distanța care poate fi măsurată și verificată.

„Identificarea camionului într-un singur punct nu dovedește lungimea întregului traseu, iar imposibilitatea tehnică de reconstituire nu trebuie transferată transportatorului sub forma unei sume fixe”, susține organizația.

UNTRR precizează că măsura solicitată nu ar elimina obligația de plată a TollRo. Transportatorii ar urma să achite tariful aferent distanței efectiv parcurse, în măsura în care aceasta poate fi determinată corect.

Organizația propune și o procedură prin care, dacă traseul poate fi reconstituit ulterior, transportatorul să primească o înștiințare de plată. În acest fel, susține UNTRR, ar putea fi păstrate atât obligația de plată, cât și posibilitatea operatorului de a verifica suma solicitată.

TollRo, programat să intre în vigoare la 1 octombrie

Sistemul TollRo este prevăzut să devină operațional la 1 octombrie 2026, ora 00:00. Potrivit CNAIR, de la această dată rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, destinate transportului de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România.

Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa de emisii EURO și categoria de drum.

Există două modalități de plată. Prima este tichetul de rută, achitat în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei. A doua este tarifarea în funcție de distanța efectiv parcursă, traseul fiind înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata fiind realizată din portofelul electronic.

Plata prin furnizorii de servicii de taxare electronică, SETRE, interoperabili cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, urmează să fie disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

CNAIR a cerut amânarea până la 1 aprilie 2027

UNTRR susține că sistemul are încă nevoie de testare și de remedierea problemelor semnalate de transportatori. Organizația afirmă că conectarea aparatelor OBU, „On-Board Unit”, nu este încă disponibilă la scară operațională.

Potrivit comunicatului citat, CNAIR a solicitat amânarea aplicării sistemului până la 1 aprilie 2027.

Propunerea legislativă menționată de UNTRR prevede suspendarea temporară, pentru faptele săvârșite în perioada 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027, a dispozițiilor din Legea nr. 226/2023 referitoare la sancționarea neplății TollRo.

Proiectul a ajuns la Consiliul Economic și Social și urmează procedura legislativă.