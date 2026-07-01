Comisia Europeană pregătește modificări ale legislației privind pesticidele, după ce a constatat că procedurile de autorizare și reînnoire a aprobărilor durează, în unele cazuri, chiar și zece ani. În același timp, Bruxelles-ul intenționează să înăsprească regulile privind reziduurile de pesticide din alimentele importate din afara Uniunii Europene.

Anunțul a fost făcut de Claire Bury, director general adjunct al Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) din cadrul Comisiei Europene, în cadrul unei întâlniri organizate la Bruxelles, la care au participat și jurnaliștii G4Food.

Potrivit acesteia, sistemul actual de autorizare a pesticidelor are nevoie de modificări pentru a deveni mai eficient.

„Procedurile care ar trebui finalizate în aproximativ doi ani ajung uneori să dureze între cinci și zece ani, deoarece statele membre nu au suficiente resurse. Sistemul trebuie ajustat pentru a funcționa mai bine”, a declarat Claire Bury.

În același timp, Comisia Europeană intenționează să aplice reguli mai stricte pentru produsele provenite din țări terțe.

„În cadrul viziunii noastre pentru agricultură, am decis că pesticidele cele mai periculoase, interzise în Uniunea Europeană, nu ar trebui să lase reziduuri în produsele alimentare importate din țări terțe”, a explicat reprezentanta DG SANTE.

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Potrivit acesteia, măsurile urmăresc atât protejarea sănătății consumatorilor, cât și asigurarea unor condiții echitabile de concurență pentru fermierii europeni, care trebuie să respecte reguli stricte privind utilizarea produselor de protecție a plantelor.