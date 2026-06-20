Roșiile sunt printre cele mai consumate legume din sezonul cald și nu lipsesc din salate, sandvișuri sau diverse preparate gătite. Chiar dacă la prima vedere par curate, specialiștii atrag atenția că acestea pot avea pe suprafață urme de murdărie, bacterii sau reziduuri de pesticide, motiv pentru care este important să fie spălate înainte de consum, potrivit Simply Recipes.

Potrivit nutriționistului și expertului în siguranță alimentară Sarah Alsing, cea mai simplă și eficientă metodă de curățare a roșiilor rămâne spălarea atentă sub jet de apă.

De ce trebuie spălate roșiile

Spre deosebire de cartofi sau alte legume care cresc în pământ, roșiile nu prezintă întotdeauna urme vizibile de murdărie. Cu toate acestea, pe suprafața lor pot exista particule de sol, microorganisme sau reziduuri provenite din tratamentele aplicate în agricultură.

Specialiștii subliniază că reziduurile de pesticide nu pot fi observate cu ochiul liber. Deși utilizarea pesticidelor este strict reglementată, iar nivelurile detectate în alimente se află, în majoritatea cazurilor, sub limitele legale, mulți consumatori caută metode prin care să reducă și mai mult expunerea.

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Deși roșiile nu s-au aflat pe lista „Dirty Dozen” publicată în acest an de Environmental Working Group (EWG), ele au fost incluse în ediții anterioare. Lista reunește fructele și legumele la care au fost detectate cele mai multe reziduuri de pesticide în urma testelor efectuate în SUA. Coaja subțire a roșiilor este consumată de obicei împreună cu pulpa, ceea ce explică de ce acestea sunt adesea incluse în discuțiile despre reziduurile de pesticide.

Cum se spală corect roșiile

Experții recomandă câțiva pași simpli:

clătește roșiile sub jet de apă rece;

freacă ușor suprafața cu mâinile pentru a îndepărta murdăria;

usucă-le cu un prosop curat sau cu hârtie absorbantă.

Potrivit specialiștilor în siguranță alimentară, nu este necesară folosirea unor produse speciale pentru majoritatea situațiilor.

De ce nu este recomandat să folosești săpun

Pe rețelele sociale circulă frecvent recomandări care sugerează spălarea fructelor și legumelor cu detergent de vase sau săpun.

Totuși, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) nu recomandă această practică. Roșiile și alte fructe sau legume pot absorbi urme de detergent, iar consumul acestora poate provoca disconfort digestiv sau alte probleme de sănătate.

Din acest motiv, experții recomandă să fie evitate produsele de curățenie destinate vaselor atunci când speli alimente.

Trucul cu bicarbonat de sodiu

În ultimii ani, bicarbonatul de sodiu a devenit o soluție populară pentru spălarea fructelor și legumelor.

Interesul pentru această metodă a crescut după publicarea unui studiu realizat în 2017 de cercetători de la University of Massachusetts, care a arătat că o soluție cu bicarbonat a îndepărtat mai multe reziduuri de pesticide de la suprafața merelor comparativ cu simpla clătire sub jet de apă.

Pentru utilizare, specialiștii recomandă:

o linguriță de bicarbonat de sodiu;

două căni de apă.

Roșiile pot fi lăsate în această soluție timp de 12-15 minute, apoi clătite din nou cu apă curată și șterse înainte de consum.

Este important de menționat că această metodă poate contribui la reducerea unei părți dintre reziduurile aflate la suprafață, însă nu garantează eliminarea completă a pesticidelor.

Sunt necesare soluțiile speciale pentru fructe și legume?

Pe piață există numeroase soluții speciale pentru spălarea fructelor și legumelor, promovate ca metode eficiente pentru îndepărtarea murdăriei și a reziduurilor de pesticide. Totuși, specialiștii atrag atenția că eficiența multora dintre aceste produse nu a fost evaluată riguros prin studii științifice.

O altă opțiune pentru persoanele preocupate de expunerea la pesticide este alegerea produselor certificate ecologic, deși nici acestea nu sunt complet lipsite de tratamente agricole.

Ce spun specialiștii

Experții atrag atenția că beneficiile consumului de fructe și legume depășesc cu mult riscurile asociate reziduurilor de pesticide aflate în limitele admise de legislație.

Din acest motiv, specialiștii recomandă să nu lăsăm teama de pesticide să ne determine să consumăm mai puține fructe și legume. O alimentație bogată în produse vegetale rămâne una dintre cele mai importante recomandări pentru menținerea sănătății pe termen lung.