Comisia Europeană a anunțat înființarea unui grup de lucru dedicat consolidării controalelor asupra alimentelor importate din afara Uniunii Europene și majorarea cu 33% a verificărilor efectuate în punctele de control de la frontieră. Totodată, numărul auditurilor realizate în țările terțe va crește cu 50%, măsuri care urmăresc întărirea sistemului european de siguranță alimentară.

Anunțul a fost făcut de Claire Bury, Deputy Director-General al Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) din cadrul Comisiei Europene, în timpul unei întâlniri organizate la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, la care au participat și jurnaliștii G4Food.

„Există o atenție publică tot mai mare asupra importurilor de alimente în Uniunea Europeană, iar primul nostru obiectiv este să oferim consumatorilor și mai multă încredere în sistem. De aceea, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor a anunțat crearea unui nou grup de lucru privind controalele la import”, a declarat Claire Bury.

„Scopul nu este să creăm noi reglementări sau noi sarcini administrative”

Potrivit oficialului european, noua structură nu va introduce reguli suplimentare pentru companii, ci va reuni experiența și informațiile autorităților din toate statele membre pentru a identifica eventualele puncte slabe și cele mai bune practici.

- articolul continuă mai jos -

„Scopul nu este să creăm noi reglementări sau noi sarcini administrative, ci să reunim informațiile și experiența statelor membre, astfel încât să aplicăm controalele cât mai eficient”, a explicat Claire Bury.

În paralel, Comisia Europeană va intensifica verificările efectuate la frontierele Uniunii.

„Vom crește cu 50% numărul auditurilor desfășurate în țările terțe, vom majora cu 33% controalele în punctele de control la frontieră și vom îmbunătăți pregătirea inspectorilor care verifică produsele alimentare”, a precizat reprezentanta DG SANTE.

Claire Bury a subliniat că Uniunea Europeană rămâne una dintre cele mai mari piețe de import agroalimentar din lume, iar toate produsele care intră pe piața comunitară trebuie să respecte aceleași standarde de siguranță impuse producătorilor europeni.