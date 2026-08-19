Chiuveta este unul dintre cele mai folosite locuri din bucătărie și, din acest motiv, acumulează rapid grăsime, depuneri de piatră și resturi alimentare. Deși poate părea curată la o simplă clătire, zona scurgerii și marginile pot adăposti murdărie și mirosuri neplăcute.
Oțetul alb a devenit un substitut popular pentru detergenții comerciali, însă este esențial să știi cum funcționează și pe ce suprafețe poate fi aplicat în siguranță, comentează La Razon.
Secretul oțetului constă în acidul acetic, o substanță care dizolvă depunerile minerale lăsate de apa dură și reda strălucirea suprafețelor rezistente. Conform Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA), aciditatea oțetului îl face excelent pentru igienizarea casnică, dar nu îl transformă într-un curățător universal.
Pe o chiuvetă din oțel inoxidabil (inox), oțetul îndepărtează eficient petele albe de calcar și redă luciul metalului.
Pentru o curățare rapidă și eficientă, urmează acești pași:
Nu amestecați NICIODATĂ oțetul cu înălbitor (clor). Combinația lor eliberează gaze toxice extrem de periculoase. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) recomandă evitarea combinării produselor de curățare.
Aciditatea oțetului poate deteriora ireversibil anumite materiale. Evită folosirea oțetului dacă ai:
Oțetul este un aliat economic și eficient pentru întreținerea chiuvetelor din inox, dar identificarea corectă a materialului rămâne cheia pentru a preveni deteriorarea bucătăriei tale.
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