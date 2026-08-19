De ce să torni oțet în chiuveta din bucătărie. La ce folosește și când trebuie evitată această procedură

19 aug. 2026, Articole / Reportaje
De ce să torni oțet în chiuveta din bucătărie. La ce folosește și când trebuie evitată această procedură
Sursa foto: Pixabay/fede13
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Cuprins
  1. Ce efect are oțetul asupra chiuvetei
  2. Cum pregătești și aplici soluția casnică
  3. Asigurarea condițiilor de siguranță
  4. Pe ce tipuri de chiuvete NU trebuie să folosești oțetul

Chiuveta este unul dintre cele mai folosite locuri din bucătărie și, din acest motiv, acumulează rapid grăsime, depuneri de piatră și resturi alimentare. Deși poate părea curată la o simplă clătire, zona scurgerii și marginile pot adăposti murdărie și mirosuri neplăcute.

Oțetul alb a devenit un substitut popular pentru detergenții comerciali, însă este esențial să știi cum funcționează și pe ce suprafețe poate fi aplicat în siguranță, comentează La Razon.

Ce efect are oțetul asupra chiuvetei

Secretul oțetului constă în acidul acetic, o substanță care dizolvă depunerile minerale lăsate de apa dură și reda strălucirea suprafețelor rezistente. Conform Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA), aciditatea oțetului îl face excelent pentru igienizarea casnică, dar nu îl transformă într-un curățător universal.

Pe o chiuvetă din oțel inoxidabil (inox), oțetul îndepărtează eficient petele albe de calcar și redă luciul metalului.

Cum pregătești și aplici soluția casnică

Pentru o curățare rapidă și eficientă, urmează acești pași:

  • Prepararea amestecului: Amestecă în părți egale apă și oțet alb într-un recipient cu pulverizator.
  • Pregătirea chiuvetei: Îndepărtează resturile solide de mâncare și clătește suprafața.
  • Aplicarea: Pulverizează o cantitate moderată de soluție și las-o să acționeze timp de câteva minute.
  • Curățarea: Șterge cu un burete moale sau o lavetă, apoi clătește abundent cu apă.
  • Uscarea: Șterge chiuveta cu o cârpă uscată pentru a preveni apariția noilor pete de calcar formate de picăturile de apă.
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Asigurarea condițiilor de siguranță

Nu amestecați NICIODATĂ oțetul cu înălbitor (clor). Combinația lor eliberează gaze toxice extrem de periculoase. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) recomandă evitarea combinării produselor de curățare.

Pe ce tipuri de chiuvete NU trebuie să folosești oțetul

Aciditatea oțetului poate deteriora ireversibil anumite materiale. Evită folosirea oțetului dacă ai:

  • Chiuvete din piatră naturală: Marmura, calcarul sau granitul pot fi matuite sau erodate de acid.
  • Suprafețe cu tratamente speciale: Verifică instrucțiunile producătorului înainte de a aplica soluții acide pe chiuvete de compozit sau cu învelișuri protectoare.

Oțetul este un aliat economic și eficient pentru întreținerea chiuvetelor din inox, dar identificarea corectă a materialului rămâne cheia pentru a preveni deteriorarea bucătăriei tale.

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