Penne alla vodka este una dintre rețetele devenite clasice în bucătăria americană, iar varianta propusă de Ina Garten se remarcă printr-un detaliu care schimbă complet sosul: roșiile sunt coapte la cuptor timp de o oră și jumătate înainte ca sosul să fie mixat și combinat cu smântână și parmezan.

Rețeta lui Garten a fost inspirată de unul dintre preparatele preferate ale vedetei, Penne Alla Vecchia Bettola, servit la restaurantul Nick & Toni’s din East Hampton.

Pentru patru porții sunt necesare ¾ de kilogram de penne, 2 ½ căni de ceapă galbenă tocată, două conserve de câte 28 de uncii cu roșii întregi decojite, trei căței de usturoi, o cană de vodcă, o cană de smântână pentru gătit, ½ cană de parmezan proaspăt ras, ¼ de cană de ulei de măsline, două linguri de oregano proaspăt, 1 ½ lingurițe de oregano uscat și ½ linguriță de fulgi de ardei iute, potrivit Business Insider.

Cum se prepară sosul pentru penne alla vodka

Prepararea începe cu ceapa, care se gătește în ulei de măsline, la foc mediu-mic, aproximativ cinci minute, până devine translucidă.

Se adaugă apoi usturoiul, fulgii de ardei iute și oregano și se gătesc împreună încă un minut.

Urmează vodca. Amestecul trebuie lăsat să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 5-7 minute, până când cantitatea de lichid se reduce la jumătate.

În oală se adaugă apoi roșiile întregi decojite, zdrobite cu mâna. După asezonarea cu sare și piper, vasul se acoperă și se introduce în cuptor.

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Aici este unul dintre secretele rețetei: sosul de roșii se coace timp de o oră și jumătate. Procesul este mai lung decât în cazul multor rețete de paste, dar contribuie la obținerea unui gust mai intens și mai complex.

Pastele se fierb separat

Cu puțin timp înainte ca sosul să fie gata, pennele se fierb în apă cu sare până devin al dente, ceea ce durează aproximativ 10 minute.

După ce sosul este scos din cuptor, amestecul de roșii se pasează într-un blender sau într-un robot de bucătărie până când devine fin.

Sosul este pus din nou în oală, se asezonează cu sare și piper, apoi se adaugă smântâna și oregano proaspăt. Culoarea sosului se schimbă imediat, devenind mai deschisă și mai cremoasă.

Sosul se lasă să fiarbă la foc mic încă aproximativ 10 minute, cu vasul acoperit parțial.

Pennele mai stau două minute în sos

La final, pastele fierte se adaugă în sos și se mai gătesc împreună aproximativ două minute, astfel încât pennele să absoarbă din aromele sosului.

Oala se ia de pe foc, iar parmezanul proaspăt ras se încorporează în sos.

Pastele se servesc cu parmezan și oregano proaspăt deasupra.

De ce se remarcă rețeta Inăi Garten

Varianta Inăi Garten impresionează prin textura foarte cremoasă și gustul intens al sosului, fără ca acesta să devină greu. Coacerea îndelungată a roșiilor oferă sosului mai multă profunzime, în timp ce smântâna și parmezanul îi dau consistență.

Rețeta nu presupune foarte multe etape complicate, chiar dacă timpul total de preparare este mai lung din cauza celor 90 de minute petrecute de sos în cuptor.

Rezultatul este un preparat potrivit atât pentru o cină confortabilă în familie, cât și pentru o masă în care vrei să impresionezi invitații.