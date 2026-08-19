Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) continuă controalele în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor din România. În perioada 27 iulie – 17 august 2026, inspectorii au verificat 214 unități, au aplicat 19 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei și 22 de avertismente. De asemenea, activitatea unui operator a fost suspendată, prin Ordonanță de Suspendare a Activității (OSA).
Acțiunile de control au urmărit modul în care sunt preparate și comercializate alimentele către consumatori, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și deșeurile și resturile menajere rezultate în urma preparării și servirii produselor alimentare, potrivit Agerpres.
„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acordării acelorași exigențe sanitare ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Respectarea spațiilor de lucru, funcționarea în spații autorizate și aplicarea corectă a procedurilor sanitare veterinare sunt esențiale pentru ca produsele care ajung la clienți să fie pe deplin sigure”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.
Printre principalele neconformități constatate de inspectorii sanitari veterinari se numără:
ANSVSA precizează că acțiunile de control continuă la nivel național.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți