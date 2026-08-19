Controale ANSVSA în benzinării: 19 amenzi și peste 132.000 de lei pentru nereguli. Ce au găsit inspectorii

19 aug. 2026, Articole / Reportaje
Controale ANSVSA în benzinării: 19 amenzi și peste 132.000 de lei pentru nereguli. Ce au găsit inspectorii
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) continuă controalele în unitățile care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor din România. În perioada 27 iulie – 17 august 2026, inspectorii au verificat 214 unități, au aplicat 19 amenzi în valoare totală de 132.400 de lei și 22 de avertismente. De asemenea, activitatea unui operator a fost suspendată, prin Ordonanță de Suspendare a Activității (OSA).

Acțiunile de control au urmărit modul în care sunt preparate și comercializate alimentele către consumatori, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și deșeurile și resturile menajere rezultate în urma preparării și servirii produselor alimentare, potrivit Agerpres.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acordării acelorași exigențe sanitare ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Respectarea spațiilor de lucru, funcționarea în spații autorizate și aplicarea corectă a procedurilor sanitare veterinare sunt esențiale pentru ca produsele care ajung la clienți să fie pe deplin sigure”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Ce nereguli au găsit inspectorii în benzinării

Printre principalele neconformități constatate de inspectorii sanitari veterinari se numără:

- articolul continuă mai jos -
  • comercializarea directă către consumatori a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar;
  • nerespectarea normelor ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru;
  • proceduri HACCP neactualizate și un program de autocontrol incomplet;
  • lipsa unui spațiu frigorific special pentru depozitarea SNCU;
  • lipsa suprafețelor dedicate pentru decongelarea alimentelor.

ANSVSA precizează că acțiunile de control continuă la nivel național.

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