Principalele organizații patronale din industria măslinelor de masă din Spania (Asemesa), Italia (Assom) și Grecia (Pemte) au creat European Federation of Olive Industry (EFOI), o alianță strategică menită să protejeze interesele sectorului în fața provocărilor comerciale globale și a deciziilor de la Bruxelles, relatează Cinco Dias.

Noua federație va avea sediul la Roma și va fi condusă de spaniolul Francisco Torrent Cruz. Obiectivul central al EFOI este de a crea un front comun la nivelul Uniunii Europene pentru a obține o mai mare reprezentare instituțională și pentru a susține un sector aflat în plină expansiune, dar ignorat constant de decidenții politici.

De ce a fost creată alianța, mizele comerciale globale

Formarea EFOI vine ca un răspuns direct la presiunile tarifare și geopolitice care amenință fermierii și procesatorii din bazinul mediteranean:

Tarifele americane: Industria spaniolă de măsline negre continuă să fie grav afectată de taxele vamale punitive impuse de Statele Unite, un precedent periculos pe care noua alianță dorește să îl contracareze la nivel diplomatic.

Riscurile Acordului UE-Mercosur: EFOI critică dur decizia Comisiei Europene de a elimina treptat (în decurs de 7 ani) taxa vamală de 12,8% aplicată măslinelor importate din Argentina. Producătorii europeni susțin că această măsură creează o concurență neloială, deoarece produsele din America de Sud nu respectă aceleași standarde riguroase de producție impuse în UE.

Pierderea piețelor de export: Acordul cu Mercosur blochează oportunitățile de extindere ale producătorilor europeni pe piețe mari precum Brazilia, deschizând în schimb piața comunitară pentru bunuri terțe în condiții preferențiale.

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Un sector strategic cu impact economic și social uriaș

Inițiatorii alianței subliniază că măslinele de masă nu reprezintă doar un pilon al dietei mediteraneene, ci și o industrie vitală pentru economia rurală europeană: Peste 858.000 de tone de măsline de masă au fost produse în UE în campania 2024-2025, dintr-o piață mondială ce depășește 3 milioane de tone anual. 80.000 de exploatații agricole din Europa depind direct de acest sector, consumul intern european ridicându-se la aproximativ 600.000 de tone. Producția europeană a crescut cu 7% în ultimii cinci ani, pe fondul interesului tot mai mare al consumatorilor din aproape 100 de țări (inclusiv SUA, Canada și Brazilia) pentru alimentația sănătoasă.

Prin lansarea EFOI, Spania, Italia și Grecia cer ferm Bruxelles-ului măsuri de reciprocitate comercială și protecție reală pentru o industrie care asigură zeci de mii de locuri de muncă în zonele rurale defavorizate ale Mediteranei.