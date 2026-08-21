Aliment-vedetă, în special, vara, dar prezent cam în orice sezon, roșiile sunt sănătoase și recomandate pentru majoritatea oamenilor. Iată, însă, că există și câteva afecțiuni în care consumul lor poate agrava simptomele, iar în aceste situații trebuie să le excludem sau să le consumăm limitat, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

În ce boli nu este recomandat să mănânci roșii și de ce

“Persoanele care suferă de boală de reflux gastroesofagian (BRGE), în unele cazuri și cele care au gastrită și ulcer gastric, nu ar trebui să mănânce roșii. Acestea sunt acide și pot relaxa sfincterul esofagian inferior, favorizând refluxulși agravând simptomele.

De asemenea, la multe persoane cu reflux, roșiile crude, sosul de roșii, bulionul și ketchupul agravează arsurile.

Evident, roșiile nu sunt interzise în mod absolut, dar aciditatea lor poate accentua durerea sau senzația de arsură în perioadele de activitate a bolii. Toleranța este individual și deciziile trebuie adaptate ca atare”, recomandă dr. Daciana Toma.

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Și în cazul persoanelor diagnosticate cu sindrom de intestin iritabil (SII) se recomandă precauție în consumul de roșii.

“Unele persoane cu sindrom de intestin iritabil observă balonare sau disconfort după ce mănâncă roșii, mai ales dacă fac excese sau le consumă crude. Pentru unii pacienți, semințele și coaja roșiilor pot fi iritante”, spune dr. Toma.

Alergia la roșii poate duce, în cazuri rare, chiar și la șoc anafilactic

O contraindicație clară pentru consumul de roșii este alergia. “Cine are alergie la roșii trebuie să le evite. În caz contrar pot face urticarie, iar simptomele pot fi mult mai grave, mergând până la umflarea buzelor, dificultăți de respirație sau, în cazuri mai rare, chiar șoc anafilactic. Mai ales după roșiile crude se poate manifesta mai frecvent alergia. De obicei, roșiile gătite sunt mai bine tolerate.

Episoadele de alergie la roșii pot să fie declanșate de substanțele folosite la tratarea roșiilor, nefiind, neapărat, legate de roșii în sine. De aceea este important să cunoaștem sursa de unde provin roșiile și modul în care acestea au fost tratate”, explică dr. Daciana Toma.

În ce afecțiuni ale rinichilor nu sunt recomandate roșiile

Roșiile conțin potasiu, iar dacă medicul ți-a recomandat o dietă săracă în potasiu, pentru că ai o boală cronică de rinichi avansată, consumul trebuie limitat, mai ales de suc de roșii, pastă de tomate și roșii uscate, care au concentrații mai mari.

“De exemplu, în anumite cazuri de litiază renală, pacienții trebuie să nu consume roșii în exces. În trecut se recomanda evitarea roșiilor, însă dovezile actuale nu susțin că ele provoacă pietre la rinichi.

Restricțiile depind de tipul pietrelor și de recomandările nefrologului sau urologului, nu de roșii în sine”, declară medicul.

Roșiile, interzise în diverticulita colonică

Diveritculoza colonică presupune prezența diveriticulilor la nivelul colonului (adică, la nivelul peretelui intestinului gros, apar niște dilatații ca niște degete de mănușă, în care se pot acumula materii fecale și care, dacă nu se golesc, se pot inflama). “La persoanele care fac episode de diverticulită se recomandă consum redus (sau chiar evitarea) semințelor și a legumelor care conțin semințe (roșii, ardei, vinete, etc).”, explică dr. Daciana Toma.

Roșiile aduc multe beneficii organismului

Un lucru este cert: nu există multe boli în care roșiile sunt complet contraindicate și totul depinde de toleranță și particularitățile individuale.

Ele sunt o sursă bună de vitamina C, potasiu și licopen, un antioxidant asociat cu beneficii cardiovasculare și metabolice.

“Cele mai importante situații în care nu sutn recomandate sunt alergia la roșii și restricția de potasiu în boala renală avansată. În refluxul gastroesofagian, gastrită sau ulcer, ele sunt mai degrabă de evitat dacă provoacă simptome, deoarece toleranța diferă de la o persoană la alta”, concluzionează dr. Daciana Toma.