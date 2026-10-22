Reprezentanții industriei ospitalității din Iași s-au întâlnit cu autorități locale și reprezentanți ai instituțiilor de control, în cadrul Caravanei HORA, pentru a discuta despre dificultățile cu care se confruntă afacerile din HoReCa, relația cu instituțiile statului și soluțiile pentru dezvoltarea turismului în regiune.

Caravana HORA, proiect al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România, a fost lansată la finalul anului 2025 și se desfășoară pe parcursul anului 2026 în 12 orașe din țară. Inițiativa urmărește să creeze un dialog direct între antreprenorii din industria ospitalității și reprezentanții autorităților de control și reglementare, inclusiv ANPC, ANAF și ANSVSA.

La întâlnirea de la Iași au participat, între alții, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, Daniel Ciobanu, reprezentant al ANSVSA, și Constantin Florin Onofrei, din cadrul ANPC Iași, alături de antreprenori din industria locală.

Scăderea consumului și creșterea costurilor pun presiune pe restaurante

Una dintre temele discutate a fost presiunea economică asupra afacerilor din HoReCa. Antreprenorii se confruntă cu o combinație de costuri ridicate, dificultăți în atragerea clienților și probleme legate de fluctuația personalului.

În cadrul discuțiilor a fost semnalată și închiderea tot mai multor unități de alimentație publică. Printre cauzele invocate s-a numărat lipsa consumatorilor, chiar și în cazul unor afaceri care oferă produse de calitate.

„Suntem surprinși că numeroase unități din industria ospitalității își închid activitatea. Problema nu ține de calitatea produselor oferite, ci mai ales de lipsa consumatorilor. La acestea se adaugă fluctuația personalului, care reprezintă o altă provocare pentru antreprenori. Din perspectiva siguranței alimentare, însă, nu au fost semnalate probleme deosebite”, a explicat Daniel Ciobanu, reprezentant al ANSVSA, în cadrul întâlnirii Caravanei HORA de la Iași.

Participanții au discutat și despre particularitățile pieței locale, inclusiv despre disponibilitatea clienților de a cheltui pentru servicii de ospitalitate și experiențe gastronomice. Capacitatea de consum influențează direct posibilitățile de dezvoltare ale restaurantelor și ale altor afaceri din domeniu.

„Comportamentul de consum al ieșenilor este puțin diferit față de cel din alte zone ale țării, iar acest lucru se reflectă și în activitatea industriei ospitalității. Cred însă că înființarea Organizației de Management al Destinației (OMD) reprezintă un pas important, pentru că a făcut posibil ca reprezentanții HoReCa și ai celorlalte structuri implicate în turismul ieșean să se așeze la aceeași masă și să înceapă să construiască o viziune comună pentru dezvoltarea destinației”, a declarat Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, în cadrul întâlnirii Caravanei HORA.

Infrastructura și promovarea, esențiale pentru dezvoltarea turismului

O altă temă importantă a fost capacitatea Iașiului și a județului de a atrage mai mulți turiști. Participanții au discutat despre nevoia unor investiții în infrastructură, care să faciliteze accesul vizitatorilor și să contribuie la creșterea fluxurilor turistice către regiunea de nord-est.

Dezvoltarea conexiunilor rutiere, inclusiv a legăturilor cu Republica Moldova și cu restul țării, a fost pusă în legătură cu potențialul turistic și economic al zonei.

În paralel, promovarea destinației și organizarea unor evenimente cu impact regional au fost identificate drept direcții prin care Iașiul își poate crește vizibilitatea. Organizarea unor târguri de turism și a unor evenimente dedicate vinificației se numără printre inițiativele discutate.

Participanții au evidențiat și nevoia unei colaborări mai bune între administrația publică, mediul privat, universități și organizațiile din turism. Iașiul dispune de obiective culturale și turistice importante, însă valorificarea lor depinde și de capacitatea actorilor locali de a construi o ofertă coerentă și de a o promova împreună.

Organizația de Management al Destinației, un instrument de coordonare

În cadrul întâlnirii a fost discutat rolul Organizației de Management al Destinației (OMD) Iași, structură care reunește reprezentanți ai administrației publice și ai mediului privat pentru coordonarea dezvoltării și promovării turistice.

OMD județeană include 11 membri, între care Primăria Iași, Consiliul Județean Iași, instituții de învățământ superior, aeroportul, organizații din industria ospitalității și agenții de turism.

Structura își propune să faciliteze colaborarea între instituții și operatorii economici, astfel încât promovarea turistică să fie coordonată, iar resursele disponibile să fie utilizate mai eficient.

În cadrul discuțiilor a fost prezentată și nevoia asigurării unui buget suficient pentru funcționarea organizației și pentru susținerea activităților de promovare. Un astfel de mecanism poate contribui la o mai bună coordonare a evenimentelor, la dezvoltarea unor produse turistice comune și la consolidarea imaginii Iașiului ca destinație.

Antreprenorii au nevoie de controale preventive și de dialog cu autoritățile

Relația dintre operatorii HoReCa și instituțiile de control a reprezentat o altă temă a întâlnirii. În contextul dificultăților economice, a fost subliniată importanța controalelor preventive și a informării antreprenorilor cu privire la obligațiile legale.

O abordare bazată pe prevenție poate ajuta operatorii să identifice și să corecteze din timp eventualele neconformități, reducând riscul sancțiunilor și al întreruperii activității.

„Nu voi închide un restaurant pentru două plăci sparte pe jos sau pentru lipsa unui coș de gunoi cu pedală. Important este să prevenim situațiile care pot pune în pericol consumatorii și să nu ajungem în punctul în care măsurile radicale devin necesare. Operatorii economici nu trebuie să se teamă de controale, ci să fie atenți la respectarea cerințelor legale. Legea nr. 270/2017 prevede mecanisme de prevenție, iar la prima vizită de control avem obligația de a le aplica în condițiile prevăzute de lege.

Există și posibilitatea de a solicita un control voluntar la ANPC, indiferent dacă vorbim despre un hotel, o cofetărie sau un alt tip de afacere. În urma verificărilor, dacă sunt constatate nereguli, operatorul poate primi un termen de 30 de zile pentru remedierea acestora, fără aplicarea unei sancțiuni, în condițiile legii”, a explicat Constantin Florin Onofrei, reprezentant al ANPC Iași, în cadrul întâlnirii Caravanei HORA.

Colaborarea locală, una dintre condițiile pentru dezvoltarea HoReCa

Întâlnirea de la Iași a adus în discuție o serie de probleme care se regăsesc în industria ospitalității din mai multe regiuni ale țării: creșterea costurilor, presiunea fiscală, deficitul de personal, scăderea consumului și dificultățile de atragere a clienților.

În același timp, discuțiile au evidențiat câteva direcții de acțiune: o colaborare mai strânsă între administrație și mediul privat, promovarea coordonată a destinației, investițiile în infrastructură și o relație mai eficientă între antreprenori și instituțiile de control.

Pentru Iași, provocarea este de a transforma potențialul cultural, gastronomic și turistic al zonei într-un flux mai mare de vizitatori și într-o cerere care să susțină afacerile locale. Pentru industria HoReCa, un dialog constant cu autoritățile poate contribui la identificarea unor soluții adaptate realităților din teren.