Un gest aparent banal poate face diferența dintre o prăjitură obișnuită și una cu adevărat pufoasă. Cofetarii recomandă un truc simplu, dar adesea ignorat în bucătăriile de acasă: lăsarea aluatului să se odihnească înainte de coacere. Potrivit specialiștilor citați de presa culinară, acest pas permite ingredientelor să interacționeze mai bine și contribuie la obținerea unei texturi aerate, scrie The Takeout.

Odihnirea aluatului are mai multe efecte importante. În primul rând, agenții de creștere încep să acționeze încă din această etapă, pregătind structura prăjiturii. În același timp, lichidele din compoziție hidratează mai bine ingredientele uscate, iar bulele de aer se stabilizează. Rezultatul este un aluat mai gros și mai uniform, care va crește mai bine în cuptor.

Un alt avantaj este legat de temperatură. Aluatul rece, ținut la frigider, devine mai dens și poate produce prăjituri mai înalte și mai pufoase, în special în cazul brioșelor sau cupcake-urilor.

Cât timp trebuie lăsat aluatul

Specialiștii spun că efectele apar chiar și după un timp scurt. În unele cazuri, 10 minute de repaus sunt suficiente pentru a îmbunătăți textura. Totuși, dacă aluatul este lăsat mai mult timp, este recomandat să fie păstrat la frigider. Nu ar trebui să stea la temperatura camerei mai mult de o oră.

De asemenea, există o limită superioară. Dacă aluatul este lăsat prea mult, agenții de creștere își pot pierde din eficiență, iar prăjitura nu va mai crește la fel de bine.

Trucul nu funcționează pentru toate rețetele. Cofetarii avertizează că aluatul care conține albușuri bătute spumă nu ar trebui lăsat la odihnit, deoarece își poate pierde volumul. În schimb, metoda este potrivită pentru rețete clasice, precum prăjituri simple, blaturi de tort, brioșe sau cupcakes

Un truc simplu, folosit în cofetării

În multe cofetării, această tehnică este folosită frecvent, inclusiv pentru a economisi timp. Aluatul poate fi pregătit dinainte și copt ulterior, fără a compromite calitatea produsului final. Secretul este, însă, echilibrul: suficient timp pentru ca ingredientele să se „așeze”, dar nu atât de mult încât să afecteze reacțiile chimice din compoziție.