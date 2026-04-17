Curățenia de primăvară este momentul în care bucătăria primește, de obicei, cea mai mare atenție. În special înainte de sărbători, majoritatea face o curățenie generală în casă. Blaturile sunt șterse, podelele spălate, iar electrocasnicele igienizate. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că există zone ascunse care sunt frecvent ignorate și care pot deveni surse de mirosuri neplăcute și chiar de infestări cu dăunători, conform Daily Mail.

Potrivit experților citați de presa internațională, problema apare dintr-un obicei simplu: oamenii curăță ceea ce văd, dar omit zonele mai puțin vizibile, unde se acumulează, în timp, grăsime, praf și resturi alimentare.

Locurile cel mai des ignorate în bucătărie

Unul dintre cele mai neglijate spații este partea superioară a dulapurilor. Deși nu este la vedere, aceasta poate acumula în timp un strat lipicios de grăsime și praf. „Pot trece luni sau chiar ani fără să fie curățate”, avertizează specialiștii, explicând că particulele de grăsime din timpul gătitului se ridică și se depun acolo.

Un alt punct critic este zona de sub și din spatele electrocasnicelor mari, precum frigiderul sau aragazul. Resturile alimentare și murdăria adunate în aceste spații pot deveni un adevărat magnet pentru insecte și rozătoare, mai ales în sezonul cald.

Zonele atinse frecvent, dar rar curățate

Mânerele dulapurilor și butoanele electrocasnicelor sunt printre cele mai utilizate suprafețe din bucătărie, dar sunt adesea curățate superficial. Acestea acumulează rapid grăsime și bacterii, mai ales pentru că sunt atinse frecvent cu mâinile murdare de alimente.

De asemenea, interiorul dulapurilor și marginile sertarelor sunt adesea ignorate. În aceste zone se adună firimituri și reziduuri care, în timp, pot afecta igiena generală a bucătăriei.

Electrocasnicele care ascund murdăria

Hota și filtrele acesteia sunt alte zone problematice. Acestea colectează grăsimea din aer în timpul gătitului, iar dacă nu sunt curățate regulat, eficiența lor scade, iar mirosurile persistă în bucătărie.

În aceeași categorie intră și garniturile de cauciuc ale frigiderului sau ale mașinii de spălat. Deși sunt mai puțin vizibile, acestea pot acumula murdărie și umezeală, afectând atât igiena, cât și funcționarea aparatelor.

De ce contează aceste zone

Specialiștii subliniază că murdăria acumulată în aceste locuri nu este doar o problemă estetică. În condiții de temperatură ridicată, reziduurile pot genera mirosuri neplăcute și pot atrage dăunători.

Mai mult, aceste depuneri pot afecta și eficiența electrocasnicelor, crescând consumul de energie și uzura acestora. Experții recomandă ca aceste zone să fie incluse în rutina periodică de curățenie, nu doar în cea de primăvară. O verificare regulată și o igienizare simplă pot preveni acumulările greu de îndepărtat și pot menține bucătăria curată nu doar la suprafață, ci și în profunzime. Astfel, o bucătărie cu adevărat curată nu este doar cea care arată bine, ci și cea în care sunt eliminate sursele ascunse de murdărie, bacterii și mirosuri.