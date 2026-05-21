Mulți oameni încearcă să reducă zahărul și numărul caloriilor consumate zilnic, însă renunțarea completă la deserturi nu este întotdeauna ușoară. Pofta de dulce apare frecvent, iar provocarea este găsirea unor alternative care să ofere gust plăcut fără un aport caloric foarte mare.

Dar, potrivit unui material publicat de Fitwirr, există variante care pot satisface pofta de desert și care pot înlocui unele produse procesate bogate în zahăr și grăsimi. Iată câteva dintre acestea.

Căpșuni învelite în ciocolată neagră

Prima recomandare din lista specialiștilor este reprezentată de căpșunile învelite în ciocolată. Fructele oferă zaharuri naturale, vitamine și fibre. Iar dacă folosești ciocolată neagră, asta poate reduce numărul caloriilor comparativ cu variantele cu ciocolată albă sau cu lapte. În plus, ciocolata neagră este asociată și cu un conținut mai ridicat de antioxidanți. Combinația dintre gustul dulce-acrișor al căpșunilor și aroma intensă a ciocolatei este considerată una dintre cele mai populare opțiuni pentru un desert ușor.

Struguri congelați

Strugurii congelați sunt prezentați drept o variantă simplă și rapidă pentru cei care caută un desert cu puține calorii. Dulceața naturală a fructelor, împreună cu conținutul de apă și fibre, transformă strugurii într-o alternativă la bomboanele clasice. Prepararea este simplă. Fructele sunt spălate și introduse în congelator pentru aproximativ opt ore. Rezultatul este o gustare rece și dulce, descrisă drept o „bomboană naturală”.

Curmale umplute cu cremă de brânză

Lista include și curmalele umplute cu cremă de brânză. Deși curmalele conțin zahăr natural și un număr mai mare de calorii decât alte fructe, autorii materialului spun că porțiile controlate și alegerea unei creme de brânză cu conținut redus de grăsime pot transforma produsul într-un desert mai echilibrat. O cantitate redusă de cremă poate contribui și la limitarea variațiilor rapide ale glicemiei. Recomandarea este consumul a una sau două bucăți pentru controlul porțiilor.

Batoane înghețate din iaurt

O altă propunere este reprezentată de gustările congelate pe bază de iaurt grecesc și fructe proaspete. Acestea pot înlocui înghețata convențională, care are de multe ori un conținut mai ridicat de zahăr și calorii. Amestecul poate include iaurt grecesc, fructe și un îndulcitor natural, precum mierea. Autorii subliniază că alegerea unor fructe mai dulci sau a unui iaurt deja îndulcit poate reduce nevoia de adaos suplimentar de zahăr. Gustările pe bază de iaurt sunt descrise și ca o sursă mai bună de proteine.

Ciocolata caldă

Ciocolata caldă apare și ea în lista deserturilor considerate mai prietenoase cu aportul caloric. Varianta recomandată presupune utilizarea pudrei de cacao fără zahăr și a unui lapte cu mai puține calorii, precum laptele de migdale neîndulcit. Gustul intens de ciocolată poate fi păstrat și fără adaosuri bogate în zahăr sau frișcă. Un strop de extract de vanilie și o cantitate mică de sare pot intensifica aroma fără să adauge multe calorii.

Specialiștii atrag atenția că alegerea unor alternative cu mai puține calorii nu înseamnă renunțarea completă la gust. Ideea principală este înlocuirea treptată a deserturilor foarte procesate cu variante mai simple și mai echilibrate din punct de vedere nutrițional.