În bucătărie, alegerea grăsimii potrivite nu este un detaliu de neglijat. Untul și uleiurile vegetale îndeplinesc funcții cheie care merg mult mai departe de simpla „ungere” a unei tăi de copt. Acestea aduc savoare, influențează textura, ajută la conducerea căldurii și afectează direct rezultatul final al oricărei rețete, fie ea dulce sau sărată.

De aceea, când apare ideea de a înlocui untul cu ulei, este bine să o faci cu mai mult discernământ decât o simplă schimbare „din ochi”. Nu toate grăsimile se comportă la fel și nu toate rețetele reacționează identic la această substituție.

Rolul grăsimii în procesul de gătire

Grăsimea îndeplinește câteva funcții vitale:

Savoarea: Mulți compuși aromatici se dizolvă mai bine în grăsime decât în apă, permițând alimentelor să dezvolte arome mai intense. Textura: Untul oferă onctuozitate și structură (esențial pentru biscuiți crocanți de exemplu), în timp ce uleiul oferă fluiditate și o umiditate persistentă. Transferul de căldură: Grăsimile conduc căldura uniform, favorizând o rumenire omogenă. Nutriția: Grăsimea este necesară pentru absorbția vitaminelor liposolubile (A, D, E și K).

Diferența dintre grăsimile saturate și cele nesaturate

Nu toate uleiurile se comportă la fel. Uleiurile saturate (cum este cel de cocos sau de palmier) tind să se solidifice la temperaturi scăzute, comportându-se mai mult ca untul și oferind structură preparatului. Uleiurile nesaturate (măsline, floarea-soarelui, avocado) rămân lichide și oferă multă frăgezime, dar nu pot susține aceeași structură în anumite produse de patiserie.

Cum să faci înlocuirea în patiserie

Aceasta este zona unde apar cele mai multe neînțelegeri. Iată regulile de bază:

1. Substituția directă (1:1)

Folosești aceeași cantitate de ulei ca cea de unt prevăzută în rețetă. Funcționează bine pentru brioșe, muffins sau aluaturi simple, deși rezultatul va fi ceva mai gras.

2. Substituția parțială (50/50)

Cea mai sigură metodă: folosești jumătate unt, jumătate ulei. Astfel, păstrezi aroma și structura dată de unt, dar câștigi umiditatea și frăgezimea oferite de ulei.

3. Substituția ajustată

Deoarece untul conține aproximativ 15% apă și solide lactate, iar uleiul este 100% grăsime, raportul corect este:

Pentru fiecare 100 g de unt, folosește aproximativ 80-85 g de ulei. Această proporție previne obținerea unui desert excesiv de uleios.

Atenție la blaturile de tort (pandispan/chec)

În cazul blaturilor care necesită frecarea untului cu zahărul, înlocuirea totală cu ulei poate fi riscantă. Untul prinde bule de aer în acest proces, ajutând blatul să crească pufos. Uleiul, fiind lichid, nu reține aerul la fel, deci blatul ar putea ieși mai dens. În aceste cazuri, se recomandă folosirea amestecului 50/50.

Unde funcționează cel mai bine uleiul

Uleiul dă rezultate excelente în: biscuiți, checuri cu iaurt, brioșe, brownies și blaturi umede.

Untul rămâne esențial în: aluatul foitaj, aluatul fraged (tarta) și rețetele unde aerarea prin baterea untului este vitală.

Grăsimile în bucătăria sărată

Aici schimbarea este mult mai simplă. Pentru sotat sau prăjit, uleiul este adesea superior untului deoarece rezistă la temperaturi mai înalte fără să se ardă. O tehnică profesională foarte utilă este combinarea lor: uleiul stabilizează temperatura, iar untul este adăugat la final pentru un plus de luciu și savoare.

Înlocuirea untului cu ulei este perfect posibilă, dar secretul stă în a înțelege rolul grăsimii în diversele preparate și în a ajusta cantitățile pentru a menține echilibrul rețetei originale.