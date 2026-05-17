De ce nu toate alimentele ultraprocesate sunt „rele” / Specialiștii explică ce produse pot avea beneficii pentru sănătate

17 mai 2026, FoodLife
FOTO: Magnific
Alimentele ultraprocesate sunt asociate frecvent cu excesul de zahăr, sare, grăsimi și aditivi. În ultimii ani, numeroase studii au legat consumul ridicat de produse ultraprocesate de obezitate, diabet sau boli cardiovasculare. Totuși, nutriționiștii spun că nu toate produsele din această categorie trebuie eliminate complet din alimentație. Potrivit unei analize publicate de Real Simple, există și alimente ultraprocesate care pot avea un rol util într-o dietă echilibrată.
Specialiștii spun că termenul „ultraprocesat” descrie modul de fabricație al unui produs și nu spune automat dacă alimentul este sănătos sau nesănătos.

Iaurtul poate susține sănătatea digestivă

Printre alimentele ultraprocesate considerate benefice de nutriționiști se numără iaurtul. Potrivit experților, iaurtul conține proteine, calciu și bacterii benefice pentru microbiomul intestinal. Specialiștii recomandă însă alegerea variantelor cu puțin zahăr adăugat și cu ingrediente cât mai simple.
Iaurtul grecesc este apreciat mai ales pentru conținutul ridicat de proteine și efectul de sațietate.

Fasolea și legumele conservate pot fi nutritive

Conservele sunt adesea privite cu suspiciune, însă nutriționiștii spun că anumite produse conservate pot ajuta la menținerea unei alimentații echilibrate. Fasolea la conservă păstrează fibrele și proteinele vegetale importante pentru sănătatea digestivă și cardiovasculară. Experții recomandă clătirea produsului înainte de consum pentru reducerea cantității de sodiu.

Și legumele congelate sunt considerate o alegere bună. Acestea sunt congelate rapid după recoltare și pot păstra o mare parte dintre nutrienți.

Untul de arahide și pâinea integrală – dietă sănătoasă

Untul de arahide este inclus de nutriționiști pe lista produselor ultraprocesate considerate utile, mai ales datorită conținutului de proteine și grăsimi sănătoase. Specialiștii spun însă că este importantă verificarea etichetei. Variantele cu puține ingrediente și fără adaos mare de zahăr sau uleiuri hidrogenate sunt considerate cele mai bune opțiuni.
Și pâinea integrală poate avea beneficii importante dacă este aleasă corect. Nutriționiștii recomandă variante bogate în fibre și cereale integrale.

Laptele vegetal și cerealele aduc nutrienți

Laptele vegetal fortificat, precum cel de soia sau migdale, este și el menționat printre produsele ultraprocesate care pot avea beneficii nutriționale. Aceste produse pot furniza calciu și vitamina D, mai ales pentru persoanele care evită lactatele.
În același timp, unele cereale pentru micul dejun fortificate pot contribui la aportul de fier și vitamine din complexul B. Nutriționiștii recomandă însă variantele cu puțin zahăr și mai multe fibre.

Tofu și alternativele vegetale pot furniza proteine

Tofu este considerat de experți o opțiune bună pentru aportul de proteine vegetale. Produsul este obținut prin procesarea boabelor de soia, însă nutriționiștii spun că acesta păstrează mulți nutrienți importanți și poate face parte dintr-o alimentație sănătoasă. Specialiștii recomandă însă atenție în cazul substituenților vegetali foarte procesați pentru carne, deoarece unele produse pot conține cantități mari de sare și aditivi.

Gradul de procesare nu este singurul important

Experții spun că alimentația trebuie analizată în ansamblu și că simpla etichetă de „ultraprocesat” nu oferă întotdeauna imaginea completă. Unele produse ultraprocesate pot fi surse utile de proteine, fibre, vitamine și minerale, mai ales pentru persoanele cu program aglomerat sau acces limitat la alimente proaspete.
Nutriționiștii recomandă citirea atentă a etichetelor și alegerea produselor cu liste scurte de ingrediente, mai puțin zahăr adăugat și mai puține grăsimi saturate.
În același timp, specialiștii spun că baza alimentației ar trebui să rămână reprezentată de alimente cât mai puțin procesate, precum fructele, legumele, cerealele integrale și proteinele de calitate.

