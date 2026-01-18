Corvina este un pește marin apreciat pentru carnea sa albă, fermă și gustul delicat, aflat la granița dintre peștii „de zi cu zi” și cei considerați mai rafinați. Deși nu este la fel de cunoscută precum dorada sau bibanul de mare, corvina începe să câștige teren în restaurante și în bucătăriile de acasă, mai ales în zona mediteraneană.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Corvina face parte din familia Sciaenidae și trăiește în special în Marea Mediterană și Oceanul Atlantic de Est. Este un pește de dimensiuni medii spre mari, cu solzi argintii și un corp alungit. În comerț se găsește întreg, eviscerat sau sub formă de file.

Din punct de vedere nutrițional, corvina este o alegere foarte bună:

are un conținut ridicat de proteine de calitate,

este săracă în grăsimi,

furnizează omega-3, fosfor, seleniu și vitamine din complexul B.

Gustul este fin, ușor dulceag, iar textura cărnii o face potrivită pentru multe tipuri de preparare: la cuptor, la grătar, în tigaie sau chiar în ciorbe de pește.

3 rețete simple și gustoase cu corvina

1. Corvina la cuptor cu lămâie, usturoi și ierburi aromatice

O rețetă ușoară, care pune în valoare gustul natural al peștelui.

Ingrediente:

1 corvină întreagă (1–1,2 kg), curățată

2 lămâi

3-4 căței de usturoi

rozmarin și cimbru proaspăt

ulei de măsline

sare și piper

Mod de preparare:

Crestează ușor peștele, asezonează-l cu sare și piper, apoi unge-l cu ulei de măsline. Umple interiorul cu felii de lămâie, usturoi și ierburi aromatice. Coace-l la 180°C timp de 30-35 de minute. Se servește cu legume la cuptor sau cartofi natur.

2. File de corvina la tigaie cu sos de capere și unt

O variantă rapidă, potrivită pentru o cină elegantă.

Ingrediente:

2 fileuri de corvina

30 g unt

1 lingură capere

sucul de la ½ lămâie

ulei de măsline

sare și piper

Mod de preparare:

Condimentează fileurile și prăjește-le 2-3 minute pe fiecare parte într-o tigaie încinsă cu puțin ulei. Scoate peștele, apoi adaugă untul, caperele și sucul de lămâie. Lasă sosul să se lege ușor și toarnă-l peste pește. Merge foarte bine cu piure de cartofi sau sparanghel.

3. Ciorbă de pește din corvina, în stil mediteranean

O rețetă aromată, ușoară și foarte hrănitoare.

Ingrediente:

cap și oase de corvina + bucăți de carne

1 ceapă

1 morcov

1 ardei

2 roșii sau roșii din conservă

foi de dafin, cimbru

zeamă de lămâie sau oțet, după gust

Mod de preparare:

Fierbe capul și oasele pentru a obține baza de supă, apoi strecoară lichidul. Adaugă legumele tocate, roșiile și condimentele. La final, pune bucățile de carne și mai fierbe 5-7 minute. Acrește după gust și servește cu verdeață proaspătă.