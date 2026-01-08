Salatele germane de cartofi (în germană: Kartoffelsalat) sunt un preparat tradițional foarte popular în Germania, dar rețeta diferă semnificativ de la o regiune la alta. Există cam două variante mari: în sudul Germaniei (Bavaria), salata se face fără maioneză, cu un dressing cald pe bază de supă de carne, oțet, muștar și ulei, uneori cu ceapă sau murături. Este mai ușoară și adesea servită caldă sau la temperatura camerei. În nord se folosește maioneză (uneori combinată cu iaurt), iar salata este mai densă, rece și cremoasă.

Variațiile țin și de ingredientele suplimentare adăugate. Nemții pun cel mai adesea și ceapă roșie sau verde, castraveți murați, ou fiert, uneori măr sau bacon crocant. Vom prepara o variantă cu pește, fără maioneză, dar cu un sos picant.

Ingrediente

4 cartofi

1 ceapă mică

150 de g de pește afumat/marinat/din conservă, după gust

1-2 castraveți murați

1 lingură hrean

1 lingură muștar

2-3 ridichi

Mărar proaspăt sau uscat

Sare, piper

Suc de lămâie (opțional).

Preparare salată în stil german

Se spală și se fierb cartofii în coajă.

Tăiem ceapa, ridichiile și castraveții murați în felii subțiri, lăsăm castraveții la scurs într-o sită.

Amestecăm muștarul cu hreanul, uleiul si sucul de lămâie, tocăm și mărarul.

Curățam și tăiem în cuburi cartofii, iar peștii îi punem întregi dacă sunt mici, bucăți dacă sunt mai mari. Punem într-un vas de salată cartofii, peștii, ceapa, castraveții și ridichiile și completăm cu sosul pregătit.

Poftă bună!