Marinela Ardelean lansează „România din cramă în cramă”, un serial documentar dedicat vinului și enoturismului românesc

08 iun. 2026, Retail
Marinela Ardelean lansează „România din cramă în cramă”, un serial documentar dedicat vinului și enoturismului românesc
Marinela Ardelean
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Marinela Ardelean, expert în vinuri și fondatoarea platformei Wines of Romania, a anunțat lansarea proiectului „România din cramă în cramă”, un serial documentar care își propune să prezinte industria vitivinicolă românească și potențialul enoturistic al țării. Proiectul va include șapte episoade dedicate celor șapte mari regiuni viticole ale României, urmând ca la finalul anului să fie realizat și un documentar de lung metraj destinat promovării internaționale a țării.

Potrivit inițiatorilor, este cel mai amplu proiect documentar dedicat până acum vinului românesc, fiind programate 35 de zile de filmare și vizite în peste 80 de crame din întreaga țară.

Un proiect care urmărește să promoveze România prin vin

Serialul vine într-un context în care enoturismul se află într-o perioadă de creștere accelerată la nivel mondial. Conform datelor citate de organizatori, piața globală a enoturismului a depășit valoarea de 40 de miliarde de dolari, experiențele din crame și podgorii devenind tot mai căutate de turiști.

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Inițiatorii proiectului consideră că România dispune de un patrimoniu viticol important și de producători care obțin constant recunoaștere internațională, însă lipsește încă o promovare coerentă și susținută a acestui potențial.

„România are cramele, are oamenii, are teritoriul. Ca țară producătoare de vin, câștigăm medalii la concursuri internaționale de ani de zile, cu soiuri autohtone și internaționale, din regiuni variate, un palmares care confirmă maturitatea unei industrii capabile să livreze constant calitate. Exporturile s-au dublat în ultimii zece ani, de la 23 la 42 de milioane de euro. Nu este încă suficient, dar este un semnal clar al potențialului pe care îl are vinul românesc”, a declarat Marinela Ardelean.

Șapte regiuni viticole, șapte episoade

Proiectul va acoperi toate cele șapte regiuni viticole importante ale României. Filmările vor începe în Transilvania, în perioada 8-12 iunie, și vor continua în Banat, Moldova, Oltenia, Crișana și Maramureș, Muntenia și Dobrogea.

Fiecare regiune va beneficia de un episod documentar cu o durată cuprinsă între 20 și 30 de minute, realizat în crame private și în zone mai puțin cunoscute publicului larg. În cadrul filmărilor vor fi intervievați peste 100 de profesioniști din industria vitivinicolă.

Conținutul va fi distribuit pe platformele YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok și Facebook, iar Marinela Ardelean va publica zilnic materiale realizate direct din teren.

Premiera documentarului este programată pentru 1 decembrie

Toate cele șapte episoade vor fi difuzate și de Prima TV. Ulterior, materialele vor fi reunite într-un documentar de lung metraj care va avea premiera pe 1 decembrie 2026, de Ziua Națională a României.

Potrivit organizatorilor, documentarul va fi prezentat atât în România, cât și pe piețe externe și își propune să contribuie la promovarea imaginii țării prin industria vinului, considerată una dintre expresiile reprezentative ale patrimoniului cultural și economic românesc.

Proiectul „România din cramă în cramă” este susținut de CEC Bank și realizat cu sprijinul companiilor AQUA Carpatica, Bitdefender, AnimaWings, Autonom și al Asociația Arc Peste Timp.

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