O nouă tendință culinară face furori pe TikTok și Instagram. După succesul celebrelor „Kool-ickles”, adică murături înmuiate în băutura Kool-Aid, utilizatorii rețelelor sociale au găsit un nou ingredient pentru experimentele lor colorate: ananasul. Rezultatul este un desert cu aspect spectaculos, în culori intense, care a devenit una dintre cele mai discutate gustări ale verii, conform New York Post.

Rețeta este simplă și poate fi realizată acasă în câteva minute. Bucățile sau feliile de ananas sunt introduse într-un recipient împreună cu Kool-Aid și zahăr. Amestecul este apoi refrigerat timp de câteva ore, astfel încât fructul să absoarbă culoarea și aroma. Unii utilizatori aleg să lase ananasul la rece doar două-trei ore, în timp ce alții preferă să îl țină peste noapte pentru o aromă mai intensă.

Pentru un plus de gust, unii adaugă puțină sare sau suc de lămâie. Există și variante pentru adulți, în care sunt folosite cantități mici de rom sau vodcă.

De unde a pornit fenomenul

Popularitatea gustării este asociată cu Willie Reynolds, un comerciant din Florida cunoscut online sub numele de „Silly Willie”. Acesta a început să vândă borcane cu ananas marinat în Kool-Aid la evenimente și târguri locale. Clipurile publicate pe rețelele sociale au devenit rapid virale, iar ideea a fost preluată de mii de utilizatori.

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Pe măsură ce trendul s-a răspândit, au apărut numeroase variante. Unii creatori folosesc mai multe arome simultan, alții adaugă sclipici alimentar sau alte ingrediente decorative.

Părerile sunt împărțite

Ca multe tendințe virale, și aceasta a stârnit controverse. Susținătorii spun că desertul este răcoritor, distractiv și perfect pentru petrecerile de vară. Mulți apreciază combinația dintre dulceața naturală a ananasului și aromele intense ale băuturii. Însă criticii atrag atenția asupra cantității mari de zahăr și coloranți alimentari utilizați în preparat. În comentariile de pe rețelele sociale, unii utilizatori au descris gustarea drept prea dulce sau prea artificială.

O rețetă ieftină și ușor de făcut

Succesul trendului a fost amplificat și de faptul că desertul poate fi preparat cu costuri reduse. După ce au văzut prețurile practicate de comercianți, mulți utilizatori au început să realizeze propriile variante acasă și să posteze tutoriale pas cu pas.

Indiferent dacă va rămâne sau nu popular și după această vară, ananasul cu Kool-Aid a devenit una dintre cele mai vizibile tendințe culinare ale sezonului, demonstrând încă o dată puterea rețelelor sociale de a transforma cele mai simple ingrediente în fenomene virale.

Ce este băutura kool-aid

Kool-Aid este o băutură răcoritoare foarte populară în Statele Unite, vândută de obicei sub formă de pulbere concentrată care se amestecă cu apă și zahăr. A fost lansată în anii 1920 și este produsă astăzi de Kraft Heinz. Se găsește într-o varietate mare de arome, precum cireșe, struguri, fructe tropicale, căpșuni sau zmeură.

Din punct de vedere nutrițional, varianta tradițională conține destul de mult zahăr după preparare, motiv pentru care este considerată mai degrabă o băutură ocazională decât una sănătoasă.

Interesant este că numele „Kool-Aid” a depășit de mult produsul în sine și a intrat în cultura americană. Expresia „to drink the Kool-Aid” („a bea Kool-Aid”) este folosită pentru a descrie situația în care cineva acceptă fără spirit critic ideile unui lider, grup sau organizații.