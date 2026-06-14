Mezelurile feliate, chipsurile, biscuiții ambalați și alte produse ultraprocesate fac parte din rutina alimentară a multor oameni, inclusiv în timpul programului de lucru. Un nou studiu realizat de cercetători de la Harvard sugerează că un consum ridicat al acestor alimente ar putea avea consecințe nu doar asupra sănătății metabolice, ci și asupra funcțiilor cognitive, potrivit Inc.com

Potrivit cercetării, persoanele care consumau cele mai mari cantități de alimente ultraprocesate au prezentat un risc cu 58% mai mare de a dezvolta demență și un risc cu 46% mai mare de afectare cognitivă comparativ cu cei care consumau cele mai mici cantități.

Rezultatele au fost publicate în American Journal of Public Health și provin din monitorizarea a aproximativ 5.000 de adulți americani pe parcursul a zece ani.

Ce au analizat cercetătorii de la Harvard

Studiul a fost realizat de o echipă de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, coordonată de Cindy Leung, profesor asociat de nutriție în sănătate publică.

Cercetătorii au utilizat date din Health and Retirement Study, unul dintre cele mai ample proiecte de cercetare dedicate populației vârstnice din Statele Unite.

Participanții nu prezentau probleme de memorie la începutul studiului și au raportat periodic ce alimente consumau.

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Pentru evaluarea alimentației, cercetătorii au folosit clasificarea Nova, un sistem care grupează produsele în funcție de gradul de procesare industrială.

Ulterior, participanții au fost supuși unor teste standardizate care au evaluat memoria, atenția, limbajul și capacitatea de luare a deciziilor.

Ce sunt alimentele ultraprocesate

Alimentele ultraprocesate sunt produse care trec prin numeroase etape de procesare industrială și conțin adesea ingrediente care nu se regăsesc în mod obișnuit într-o bucătărie obișnuită.

Din această categorie fac parte:

mezelurile și carnea procesată;

chipsurile;

biscuiții ambalați;

snackurile sărate;

băuturile îndulcite;

multe produse gata preparate.

Aceste alimente sunt concepute pentru a fi convenabile, atractive și cu termen de valabilitate extins.

Riscul de demență a fost mai mare la persoanele care consumau cele mai multe alimente ultraprocesate

Potrivit studiului, participanții cu cel mai ridicat consum de alimente ultraprocesate au prezentat un risc cu 58% mai mare de demență comparativ cu cei care consumau cele mai mici cantități.

De asemenea, riscul de afectare cognitivă a fost cu 46% mai mare.

Dintre funcțiile cognitive analizate, capacitatea de organizare, planificare și luare a deciziilor – cunoscută drept funcție executivă – a fost cea mai afectată.

Cercetătorii au observat și că mezelurile și carnea procesată au avut una dintre cele mai puternice asocieri cu riscul de demență.

Ce au observat cercetătorii în cazul persoanelor care consumau mai multe alimente integrale

Studiul a identificat și o asociere în sens opus.

Participanții care consumau în principal fructe, legume și cereale integrale au prezentat un risc cu 41% mai mic de a dezvolta demență comparativ cu cei care aveau un consum redus de astfel de alimente.

Autorii subliniază însă că studiul este observațional și nu poate demonstra că alimentația a provocat direct diferențele observate între participanți.

Expert: peste 100 de studii au ajuns la concluzii similare

În editorialul care însoțește numărul special al revistei American Journal of Public Health, Marion Nestle, profesor în cadrul Departamentului de Nutriție și Studii Alimentare de la New York University, atrage atenția asupra dovezilor acumulate în ultimii ani.

„Dintre cele peste 100 de studii privind alimentația bazată pe produse ultraprocesate și sănătate, aproape toate au constatat că astfel de diete cresc riscul de boli cronice și mortalitatea generală”, a scris specialistul.

De ce contează aceste rezultate

Interesul pentru efectele alimentelor ultraprocesate asupra sănătății este în creștere, pe fondul consumului ridicat al acestor produse în multe țări.

Pentru industria alimentară, rezultatele se adaugă presiunii de a dezvolta produse cu liste mai scurte de ingrediente și un grad mai redus de procesare.

Pentru consumatori, cercetarea reprezintă încă un argument în favoarea unei alimentații bazate în principal pe alimente integrale, precum fructele, legumele, cerealele integrale și alte produse cât mai puțin procesate.