Un restaurant din Minneapolis, statul american Minnesota, a adoptat un model de afaceri neobișnuit. A eliminat complet prețurile din meniu și le permite clienților să plătească cât doresc sau să nu plătească deloc. Deși inițiativa părea riscantă, proprietarul spune că afacerea merge mai bine decât în perioada în care funcționa după regulile clasice ale industriei ospitalității, conform People.

Restaurantul, cunoscut acum sub numele de Post Modern Times, a trecut la sistemul bazat exclusiv pe donații în februarie 2026. Clienții pot consuma produsele din meniu fără a vedea prețuri, iar contribuția financiară este complet voluntară.

Un experiment care a schimbat regulile

Inițiativa aparține proprietarului Dylan Alverson, care a decis să renunțe la modelul tradițional de funcționare al restaurantului. Potrivit acestuia, schimbarea a fost determinată atât de motive sociale, cât și de dificultățile financiare cu care se confrunta afacerea de mai mulți ani. Restaurantul funcționa încă din 2011 și reușea cu dificultate să rămână profitabil. În anul precedent, afacerea a generat vânzări de aproximativ 1,3 milioane de dolari, însă a încheiat anul cu o pierdere de aproximativ 18.500 de dolari.

- articolul continuă mai jos -

După trecerea la modelul bazat pe donații, situația financiară s-a îmbunătățit semnificativ, susține proprietarul. Acesta afirmă că restaurantul obține rezultate mai bune decât în perioada în care funcționa ca o afacere clasică.

Aproape jumătate dintre clienți nu plătesc

Modelul pare să funcționeze în ciuda unui detaliu care, în mod normal, ar speria orice antreprenor. Potrivit datelor prezentate de proprietar, între 40% și 50% dintre clienți aleg să nu contribuie financiar pentru mesele consumate. Cu toate acestea, donațiile făcute de ceilalți clienți și sprijinul venit din comunitate reușesc să susțină activitatea restaurantului.

În plus, afacerea a atras atenția la nivel național și chiar internațional. Donații au venit din mai multe state americane, iar numărul clienților a crescut considerabil. Proprietarul spune că restaurantul este acum mai aglomerat decât în perioadele de vârf din trecut.

Voluntari în locul modelului clasic de angajare

O altă particularitate a proiectului este implicarea comunității. O parte dintre angajați și susținători participă la activitate pe bază de voluntariat, fiind sprijiniți prin donații și bacșișuri distribuite în comun. În același timp, numeroși membri ai comunității contribuie cu timp, resurse sau donații financiare pentru susținerea restaurantului.

Proprietarul afirmă că scopul principal este crearea unui spațiu în care accesul la hrană să nu depindă exclusiv de posibilitățile financiare ale clienților.

Succesul experimentului a stârnit interes în industria restaurantelor, un sector care operează de regulă cu marje de profit reduse. Totuși, chiar inițiatorul proiectului avertizează că modelul nu poate fi copiat cu ușurință. El consideră că succesul actual se datorează și relației construite în cei peste 15 ani de activitate cu comunitatea locală. Cu toate acestea, cazul demonstrează că există și alte formule de funcționare pentru afacerile din domeniul ospitalității.