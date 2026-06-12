Inflația a urcat la 10,85% în luna mai. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7% într-un an, arată datele INS

12 iun. 2026, Retail
Inflația a urcat la 10,85% în luna mai. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7% într-un an, arată datele INS
Foto Dreamstime
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Rata anuală a inflației a crescut în luna mai la 10,85%, de la 10,71% în aprilie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari creșteri de prețuri au fost consemnate la servicii, însă și alimentele au continuat să se scumpească, scrie Agerpres.

Conform INS, prețurile serviciilor au fost mai mari cu 13,53% față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,54%. În cazul mărfurilor alimentare, creșterea anuală a fost de 6,78%.

„Indicele preţurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflaţiei în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%”, se arată în comunicatul INS.

Datele statistice mai arată că rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 – mai 2026), comparativ cu precedentele 12 luni, a fost de 9,4%.

În ceea ce privește indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivelul Uniunii Europene pentru comparații între statele membre, rata anuală a inflației a fost de 9,7% în luna mai 2026, iar rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni a ajuns la 8,4%.

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În luna mai, comparativ cu aprilie, indicele armonizat al prețurilor de consum a fost de 100,69%.

Pe fondul persistenței presiunilor inflaționiste, Banca Națională a României și-a revizuit în creștere prognoza pentru finalul anului 2026. Potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, banca centrală estimează o rată a inflației de 5,5% la sfârșitul acestui an, față de prognoza anterioară de 3,9%.

Pentru finalul anului 2027, BNR anticipează o temperare a creșterilor de prețuri, până la 2,9%.

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