De câte ori ți s-a întâmplat să intri în supermarket doar pentru o cutie de lapte și să pleci cu două plase pline, dar cu senzația că tot nu ai ce să mănânci la cină? Sau mai rău, să arunci la sfârșitul săptămânii legume veștejite și produse expirate? Planificarea meselor poate părea o corvoadă, însă există o formulă matematică extrem de simplă care îți organizează coșul, îți protejează bugetul și te ajută să mănânci sănătos. Se numește metoda 5-4-3-2-1 și este cel mai bun obicei pe care îl poți adopta chiar de la următoarea vizită la piață sau magazin.

Ce înseamnă, mai exact, regula 5-4-3-2-1

Ideea din spatele acestei metode este să îți limitezi opțiunile pe categorii fixe. În loc să hoinărești la nesfârșit printre rafturi, vei vâna exact numărul de ingrediente din fiecare grupă alimentară. Așa că alege și pune în coșul de cumpărături?

5 legume diferite

Proteinele sunt baza oricărei mese sățioase, oferind energie pe termen lung. Alege 5 surse diferite (animale sau vegetale și din categorii diferite, ca de exemplu carne, pește, ouă, lactate, proteine vegetale), în funcție de preferințe.

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Exemplu: Piept de pui, file de pește, o cutie de ouă, o cutie de brânză cottage și o pungă de linte sau năut.

4 fructe diferite

Legumele aduc volum, fibre și nutrienți farfuriei tale. Încearcă să variezi culorile pentru un aport divers de vitamine.

Exemplu: Un pachet de spanac proaspăt, o pungă de morcovi, doi ardei grasi și o căpățână de broccoli (sau roșii).

3 proteine diferite

Fructele sunt gustarea ideală dintre mese sau pot fi integrate și în micul dejun. Cumpără doar trei tipuri, pentru a te asigura că le consumi înainte să se strice.

Exemplu: O legătură de banane, o plasă de mere și o caserolă de afine sau căpșuni.

2 carbohidrați diferiți

Carbohidrații complecși îți asigură combustibilul zilnic. Alege două opțiuni versatile care pot fi combinate ușor cu proteinele și legumele alese mai sus.

Exemplu: O pungă de orez brun (sau quinoa) și o pungă de paste integrale (sau cartofi dulci).

1 mic răsfăț

O dietă sustenabilă nu înseamnă restricție totală, ci echilibru. Ultimul element de pe listă este rezervat special pentru sufletul tău, fără nicio remușcare.

Exemplu: O tabletă de ciocolată neagră, o pungă de chipsuri, o înghețată sau o băutură acidulată.

Cafeaua nu intră în nicio categorie, o poți consuma liniștit, dacă e fără zahăr.

De ce funcționează această metodă?

Cumpărând un număr fix de ingrediente, ești practic forțat să le combini între ele și să le consumi. Coșul devine perfect gestionabil.

Regula te împiedică să adaugi în coș produse „la impuls” sau oferte înșelătoare de tipul „3 la preț de 2”, alimente de care nu ai nevoie și care nu sunt atât de ieftine pe cât te lasă să crezi retailerul.

Cu 5 proteine și 4 legume, poți crea zeci de combinații rapide pentru cină și prânz: pui la cuptor cu broccoli, salată de spanac cu ouă și linte, pește cu morcovi sotați etc. Mâncarea devine diversificată, iar tu nu te mai plictisești.

Și un sfat suplimentar

Înainte de a pleca spre magazin, fă un inventar rapid al cămării. Dacă ai deja orez și ouă acasă, ele ocupă deja poziții în grila ta de 5-4-3-2-1, ceea ce înseamnă că lista ta de cumpărături va fi și mai scurtă!