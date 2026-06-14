Crescătorii de ovine și caprine cer demisia conducerii ANSVSA și amenință cu proteste/ Termenul limită dat de Federația Națională ROMOVIS este de 19 iunie

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine, ROMOVIS, organizație care reprezintă 35 de asociații profesionale, a solicitat public demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, dar și a responsabililor din instituție care gestionează domeniul sănătății și siguranței animalelor.

Reprezentanții federației au transmis un ultimatum autorităților, avertizând că, în lipsa unor măsuri concrete până la data de 19 iunie 2026, crescătorii de ovine și caprine vor recurge la proteste.

Impactul restricțiilor sanitare asupra exporturilor de animale vii

Potrivit ROMOVIS, cererea de schimbare a conducerii ANSVSA nu este una nouă, ci a fost formulată încă din luna martie, pe fondul nemulțumirilor legate de gestionarea situației generate de Pesta Micilor Rumegătoare (PMR).

Federația susține că a transmis în ultimele luni mai multe adrese oficiale către conducerea ANSVSA, Guvern, Ministerul Agriculturii, Parlament, Administrația Prezidențială și Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin care a semnalat riscurile majore la care este expus sectorul ovin și caprin.

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Reprezentanții crescătorilor afirmă că au avertizat autoritățile asupra impactului pe care restricțiile sanitare îl pot avea asupra exporturilor de animale vii, asupra economiei rurale și asupra securității alimentare a țării.

Exporturile de ovine vii, la pământ!

În centrul nemulțumirilor se află dificultățile întâmpinate de exportatorii români de ovine, după măsurile și restricțiile adoptate la nivel european în contextul gestionării focarelor de Pestă a Micilor Rumegătoare.

Potrivit federației, exportul de ovine vii este în prezent grav afectat, iar numeroase piețe tradiționale riscă să fie pierdute în favoarea concurenților din alte state membre ale Uniunii Europene.

Actuala conducere a ANSVSA este acuzată că nu a reușit să gestioneze eficient relația cu instituțiile europene și nici să restabilească încrederea partenerilor comerciali externi, ceea ce a contribuit la menținerea restricțiilor care afectează fermierii români.

Se cere intervenția directă a Guvernului și Președinției

Federația cere intervenția directă a premierului Ilie Bolojan pentru evaluarea activității conducerii ANSVSA și adoptarea unor măsuri administrative urgente.

Totodată, organizația solicită implicarea președintelui României, Nicușor Dan, în analiza efectelor pe care actuala situație le are asupra securității alimentare, exporturilor agroalimentare și dezvoltării economiei rurale.

O altă solicitare vizează transparența instituțională. Crescătorii cer ca ANSVSA să prezinte public toate demersurile realizate în relația cu Comisia Europeană și cu statele membre pentru eliminarea restricțiilor care afectează exporturile de ovine și caprine.

Proteste pregătite la București

ROMOVIS avertizează că nemulțumirea din rândul fermierilor a ajuns la un nivel critic și anunță că este pregătită să declanșeze procedurile legale pentru organizarea unor acțiuni de protest.

Potrivit organizației, dacă până la 19 iunie nu vor exista schimbări concrete și răspunsuri din partea autorităților, în data de 23 iunie va fi depusă solicitarea oficială pentru autorizarea unui protest în fața sediului ANSVSA din București.

Liderii federației susțin că sectorul ovin și caprin traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani și afirmă că fermierii nu mai pot accepta pasiv pierderea unor piețe externe și degradarea unui sector considerat strategic pentru agricultura românească.

Apel la competență și responsabilitate

În mesajul transmis autorităților, reprezentanții ROMOVIS subliniază că revendicările lor nu vizează obținerea unor privilegii, ci o gestionare eficientă și responsabilă a problemelor care afectează zootehnia românească.

Federația solicită competență administrativă, transparență în procesul decizional și măsuri concrete pentru protejarea intereselor celor care activează în sectorul creșterii animalelor.

Prin ultimatumul lansat, crescătorii de ovine și caprine transmit că așteaptă decizii rapide din partea autorităților, avertizând că lipsa unor soluții până la termenul stabilit ar putea declanșa proteste de amploare la nivel național.