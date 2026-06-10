Naționala care și-a adus propria bucătărie la Cupa Mondială 2026 / Au transportat 300 kg de pește, 116 kg de brânză și 6.000 de portocale

10 iun. 2026, Articole / Reportaje
Naționala care și-a adus propria bucătărie la Cupa Mondială 2026 / Au transportat 300 kg de pește, 116 kg de brânză și 6.000 de portocale
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Pentru prima dată după aproape trei decenii, Norvegia va participa la o Cupă Mondială de fotbal, iar pregătirile pentru turneul din 2026 includ o strategie alimentară impresionantă. Federația norvegiană a decis să transporte în Statele Unite sute de kilograme de alimente și să trimită trei bucătari din țară pentru a se asigura că jucătorii beneficiază de meniurile cu care sunt obișnuiți, potrivit News.

Potrivit publicației Le Figaro, federația norvegiană a acordat o atenție deosebită alimentației jucătorilor pe durata turneului din Statele Unite, Canada și Mexic.

Naționala Scandinaviei, care și-a stabilit baza la Greensboro, în Carolina de Nord, a transportat aproximativ 300 de kilograme de pește, 116 kilograme de brânză și 6.000 de portocale pentru întreaga perioadă a competiției.

De asemenea, trei chefi din Norvegia au călătorit în Statele Unite pentru a se ocupa de mesele sportivilor.

Nu este pentru prima dată când țara nordică recurge la o astfel de strategie. Norvegia a apelat la soluții similare și la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, unde a încercat să le ofere sportivilor condiții cât mai apropiate de cele de acasă.

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Cu Erling Haaland în lot și după o campanie de calificare apreciată de presa internațională, norvegienii speră ca această revenire la Cupa Mondială să fie una de succes.

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