Festivalul Cireșelor și al Căpșunilor a debutat în Piața Matache din București și va continua până duminică, reunind producători, comercianți și vizitatori interesați de fructele sezonului și de produsele românești.

Evenimentul include activități pentru copii, zone de relaxare și spații dedicate socializării, organizatorii încercând să transforme piața într-un loc de întâlnire pentru întreaga familie. Cei mici pot participa la ateliere creative și la diverse activități recreative desfășurate într-un cadru prietenos, în timp ce adulții au la dispoziție standuri cu produse agroalimentare și specialități locale.

În exteriorul pieței, comercianții oferă cireșe la prețuri cuprinse între 15 și 30 de lei kilogramul. Căpșunile sunt vândute cu prețuri între 15 și 20 de lei kilogramul, în funcție de calitate și proveniență.

Piață volantă cu produse românești

Pe lângă festival, la intersecția străzii Mureș cu Calea Griviței a fost amenajată și o piață volantă. Vizitatorii pot găsi aici produse românești provenite direct de la producători.

Programul pieței volante este identic cu cel al festivalului. Aceasta este deschisă până la ora 20.00 în cursul zilei de vineri, iar în weekend funcționează între orele 9.00 și 20.00.

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Prețurile au stârnit nemulțumiri

La scurt timp după deschiderea evenimentului, în mediul online au apărut și primele reacții critice din partea unor locuitori ai Sectorului 1. Nemulțumirile vizează în principal prețul cireșelor, care în unele cazuri ajunge la 30 de lei kilogramul. Unii vizitatori consideră că nivelul prețurilor este prea ridicat pentru această perioadă a anului. „Nu mergeți, este pierdere de timp, vânzătorii sunt aroganți, îți pun cireșe și căpșuni fleșcăite, toți fac pe deștepții”, a scris un internaut la postarea referitoare la prima zi a festivalului.

În ciuda criticilor, organizatorii se așteaptă ca evenimentul să atragă un număr mare de vizitatori pe parcursul weekendului, în contextul în care sezonul cireșelor și al căpșunilor este în plină desfășurare, iar interesul pentru produsele locale rămâne ridicat.