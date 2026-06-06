Marocul reintroduce taxele la importul de grâu / Autoritățile vor să protejeze una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani / Fermierii locali au prioritate

06 iun. 2026, Agribusiness
Marocul reintroduce taxele la importul de grâu / Autoritățile vor să protejeze una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani / Fermierii locali au prioritate
Foto Dreamstime
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Marocul a decis să reintroducă temporar taxele vamale pentru importurile de grâu moale, într-o mișcare menită să protejeze producția internă și veniturile fermierilor locali. Decizia vine după ce ploile abundente din acest an au îmbunătățit semnificativ perspectivele agricole ale țării.

Autoritățile estimează că recolta totală de cereale din acest sezon va ajunge la aproape 9 milioane de tone, unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani. În aceste condiții, guvernul dorește ca morile și comercianții să cumpere mai întâi grâul produs în Maroc și abia apoi să apeleze la importuri, conform ukragroconsult.com.

Taxă de până la 170% pentru grâul importat

Noul sistem va funcționa în două etape. În prima fază, între iunie și iulie 2026, importurile de grâu moale vor fi descurajate prin aplicarea unei taxe vamale foarte ridicate. Potrivit informațiilor publicate de UkrAgroConsult și Morocco World News, nivelul taxei ajunge la 170%, ceea ce face importurile mult mai puțin atractive din punct de vedere economic. Scopul este de a oferi fermierilor marocani acces prioritar la piața internă în perioada recoltei. Autoritățile consideră că această măsură poate contribui la susținerea veniturilor agricole și la consolidarea sectorului cerealier național.

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Începând cu 1 august, taxele vor fi suspendate din nou, iar importurile vor reveni la regimul cu taxă zero. Astfel, guvernul încearcă să evite eventualele probleme de aprovizionare și să mențină stabilitatea pieței pe termen mai lung.

De la secetă severă la o recoltă aproape dublă

Decizia marchează o schimbare majoră față de ultimii ani. Marocul s-a confruntat cu o secetă severă timp de aproximativ șapte ani. Din cauza producției agricole slabe, autoritățile au eliminat sau redus taxele la import și au acordat subvenții pentru grâul adus din străinătate. Scopul a fost asigurarea aprovizionării și menținerea prețului pâinii la un nivel suportabil pentru populație.

În 2025, de exemplu, statul marocan a prelungit programul de subvenționare a importurilor de grâu până la sfârșitul anului, deoarece recolta internă nu era suficientă pentru acoperirea necesarului.

Situația s-a schimbat însă radical în 2026. Precipitațiile mai abundente au permis redresarea producției agricole, iar estimările oficiale indică o recoltă de cereale aproape dublă față de nivelurile din anii afectați de secetă.

Un impact important asupra comerțului internațional

Marocul este unul dintre cei mai mari importatori de grâu din regiunea nord-africană și reprezintă o piață importantă pentru exportatorii europeni. Potrivit datelor, exporturile franceze de grâu moale către Maroc au ajuns la 2,7 milioane de tone în perioada iulie-martie, aproape dublu față de media ultimilor cinci ani pentru aceeași perioadă.

În același timp, Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) estimează că importurile marocane de grâu, inclusiv grâul dur, vor coborî la aproximativ 4 milioane de tone în sezonul 2026/2027. Aceasta ar reprezenta o scădere de aproximativ 40% comparativ cu sezonul precedent.

Reducerea cererii marocane ar putea influența exportatorii europeni și din regiunea Mării Negre, care au beneficiat în ultimii ani de necesarul ridicat de import al țării nord-africane.

Guvernul marocan prezintă măsura ca pe un compromis între sprijinirea fermierilor și menținerea stabilității pieței. Pe de o parte, agricultorii beneficiază de protecție în perioada recoltei și au șanse mai mari să își valorifice producția la prețuri avantajoase. Pe de altă parte, redeschiderea pieței pentru importuri începând cu luna august ar trebui să limiteze riscul unor scumpiri excesive și să asigure aprovizionarea morilor și a industriei alimentare.

Decizia reflectă revenirea treptată a agriculturii marocane după ani dificili marcați de secetă și importuri masive. Rămâne însă de văzut dacă recolta estimată se va confirma și dacă măsura va reuși să ofere fermierilor sprijinul dorit fără a genera presiuni suplimentare asupra prețurilor alimentelor.

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