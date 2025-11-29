Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat de campaniile de marketing încă de la începutul lunii noiembrie, când produsele festive, spoturile publicitare, ofertele și decorațiunile specifice Crăciunului au început să apară în magazine, relatează G4Media. Și autoritățile s-au grăbit comparativ cu alți ani și au deschis târgurile de Crăciun mai devreme, astfel că ultimul week-end de toamnă găsește deschise aproape toate târgurile din marile orașe ale țării. Mai bine sau mai slab organizate, cu prețuri piperate sau accesibile pentru publicul larg, târgurile își așteaptă vizitatorii timp de mai bine de o lună.

Iată mai jos cum arată și ce prețuri sunt la târgurile de Crăciun din Cluj Napoca, Timișoara, Sibiu, Alba Iulia, Brașov, Constanța și Galați, într-un articol realizat de corespondenții G4Media.

Târgul de Crăciun care se bucură de cel mai bun marketing este cel din Craiova patronat de primarul Olguța Vasilescu, care a făcut o tradiție din festivitățile de iarnă și amenajarea târgului care atrage mulți turiști anual, după chiar spusele edilului. În preajma sărbătorilor de iarnă prețurile cazărilor în oraș explodează, de la 700-800 lei / noapte până la 400 euro, conform anunțurilor din social media. Vezi aici detalii despre Târgul de Crăciun din Craiova.

”Planeta Crăciun”, organizat de Fantesia Untold la Cluj Napoca

În cadrul Târgului de Crăciun din Cluj Napoca – organizat în Piața Unirii de firma Fantesia UNTOLD SRL, sub tematica „Planeta Crăciun” – prețurile pot fi destul de mari.

De exemplu, pentru un tur cu roata panoramică – foarte căutată mai ales de copii – prețul este de 30 de lei/tur (iar copiii nu beneficiază de reduceri).

Celebra plăcintă ungurească Lángos costă 25 de lei, iar clasică plăcintă ardelenească 20 de lei. O gustare la mare căutare este „șoriciul pârlit” care costă 5 lei/100g. De asemenea, prețul pentru ungurescul cozonac „kurtos kalacs” este 30 de lei.

Și prețul băuturilor variază, de la 12 lei/apa (500ml), până la 18-20 de lei paharul de suc din mere ori cana de vin fiert. Alt produs foarte căutat în cadrul târgului este ciocolata de casă, 100g ajungând la 15 lei.

Prețurile sunt mari și în cazul porțiilor de mâncare, între 40 și 80 de lei, dacă e inclus un produs din carne. De exemplu, friptura de vită cu cartofi prăjiți și salată ajunge la 70 de lei, iahnia de fasole cu ciolan este 40 lei, la care se poate adăuga murături asortate cu 7 lei.

O porție simplă de cartofi prăjiți costă 15 lei (100g), iar o porție de varza roșie călită 7 lei (300g). O baghetă cu cârnați bavarezi este 30 de lei, iar un burger de vită 38 de lei.

Târgul de Crăciun din Cluj se desfășoară pe perioada a 41 de zile, organizatorii incluzând în program mai multe evenimente speciale, spectacole și concerte gratuite.

Târg de Crăciun întins în trei piețe la Timișoara

A noua ediție a Târgului de Crăciun de la Timișoara își va deschide porțile duminică, de la ora 18:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv. Și în acest an, Târgul de Crăciun se va întinde în trei piețe centrale ale Timișoarei: Piața Victoriei, Piața Libertății și Piața Sfântul Gheorghe.

În Piața Victoriei vor fi amplasate bradul, roata panoramică (de 23 de metri înălțime, cu 16 gondole a câte patru locuri), cupola de lumini, scena și cele 70 de căsuțe ale comercianților.

În Piața Libertății vor funcționa patinoarul de 18 x 30 de metri (care în prima zi va găzdui, în premieră, un spectacol de dans pe gheață inspirat din universul lui Harry Potter), caruselul pentru copii (cu încălzire) și o noutate absolută: un carusel cu gondole în formă de brad. De asemenea, aici se află și zona gastronomică.

În timpul târgului va fi pus în circulație și trenulețul turistic, care s-a bucurat de mare succes. Pe parcursul celor cinci săptămâni, pe scena din Piața Victoriei vor urca artiști locali și invitați precum Alexandra Ungureanu, Moonlight Breakfast, Narcisa Suciu, Marius Ciprian Pop și trupa Zdob și Zdub. Târgul va rămâne deschis până la Crăciunul Sârbesc, pe 7 ianuarie 2024.

Alba Iulia, pom de Crăciun tăiat din Parcul Dendrologic al orașului și chirie simbolică

La Alba Iulia, Târgul de Crăciun a fost deschis în 22 noiembrie. Este modest și în acest an, în raport cu cele organizate în orașele din jur. Într-o porțiune a șanțurilor Cetății Alba Carolina a fost amenajată o zonă cu câteva standuri de mâncare și băutură, unul de suveniruri, un patinoar (care deocamdată nu este în funcțiune), un trenuleț pentru copii foarte mici și o mică scenă.

În anii trecuți, târgul era organizat în Piața Cetății, în centrul fortificației, lângă Universitate, Sala Unirii și Palatul Principia. După ce primar a fost ales Gabriel Pleșa, a fost mutat în șanțuri, fără o explicație clară.

Organizarea a fost acordată anul acesta unei firme private la un preț modic, aprobat de consilierii locali: 0,1 lei pe metrul pătrat pe zi. Firma subînchiriază spațiile către alte firme, la un preț necunoscut.

SC Christmas Fairy Tales SRL (înființată în iulie 2024) este organizatorul din acest an. Reprezentanții acesteia spuneau anul trecut (când tot ei au organizat evenimentul) că au adaptat un concept, Tradition und Markt, care funcționează în Germania din 2017.

”Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 461/2024 se aprobă nivelul taxa de utilizare temporară a domeniului public din cadrul „Parcului de Crăciun” la un nivel de 0,1 lei/mp/zi. Comerciantul va suporta cheltuielile de racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrică și consumul din perioada de funcționare” se arată în Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia.

Pomul de Crăciun, înalt de 16 metri, a fost tăiat și adus de primărie din Parcul Dendrologic al orașului. „Era foarte înalt, risca să se rupă la un vânt puternic, astfel că a fost tăiat și adus la Târgul de Crăciun”, a spus primarul Gabriel Pleșa.

Prețurile sunt următoarele: 30 de lei o porție de 3 sarmale, 30 de lei o porție de urechi sau de șorici (de câte 150 de grame), 8 lei micul la bucată, între 20 și 30 de lei clătitele (în funcție de gramaj), 15 lei un langoș, 20 de lei o bere sau un vin, 15 lei o ciocolată caldă.

La patinoar, intrarea va costa 20 de lei/oră/persoană, iar cei care doresc să închirieze și patine vor mai scoate din buzunar încă 20 de lei/oră/persoană. Închirierea unui urs (ajutător pentru începători) va fi 20 de lei/oră, iar a unui dulap – 5 lei/oră.

Concerte de Ziua Națională la Târgul de Crăciun din Galați

Vineri s-a dat startul oficial al sezonului sărbătorilor de iarnă și la Galați. A III-a ediţie a evenimentului Feerie de Iarnă – Tărâmul lui Moş Crăciun a transformat Grădina Publică din Galați într-o destinaţie de iarnă plină de lumină şi spectacole menite să aducă împreună comunitatea.

Luminile au fost aprinse vineri, iar luni, de Ziua Naţională a României urmează să înceapă concertele dedicate evenimentului. Pe scenă vor urca artiști precum Compact, Bere Gratis, Raluka, Elena Gheorghe, Argatu, Cornelia şi Lupu Rednic, The Sky şi mulţi alţii.

De altfel, ediţia din acest an propune unul dintre cele mai ample programe pregătite până acum: spectacole pe gheaţă, concerte pentru toate vârstele, momente artistice speciale, decoruri de poveste şi activităţi gândite pentru întreaga familie.

Gălățenii se pot delecta cu oricare din sutele de preparate culinare și deserturi care le vor încânta simțurile. De pildă, puiul la ceaun cu arome pe toate gusturile costă 15 lei, la fel și o porție de mere glazurate sau porumb fiert, iar pentru o porție de hamsii, midii pane, creveți în cartofi sau guvizi trebuie să scoată din buzunar 14 lei.

Nu lipsesc patinoarul, roata panoramică, taxiul şi trenuleţul lui Moş Crăciun, atelierele de creaţie şi nenumărate alte surprize, transmite Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Imagine sinistră la Constanța: Ursuleții atârnați pe ruinele unei clădiri din centrul vechi

Constanța are două târguri de Crăciun în acest an, unul în Piața Ovidiu, unde a mai fost organizat și în anii trecuți și al doilea, în parcul de la Poarta 6, recent renovat de primărie.

Dacă cel din centrul orașului a fost deschis și deja a stârnit ironii în spațiul public, după ce ursuleții atârnați pe o clădire aflată în paragină au făcut înconjurul rețelelor de socializare după ce jurnaliștii Info Sud-Est au semnalizat imaginea nefericită, târgul din cartierul Poarta 6 se deschide abia peste o săptămână.

Cele două firme care se ocupă de organizarea târgurilor au plătit către primărie aproape 130.000 de lei pentru a-și desfășura activitatea în cele două locații, până la data de 31 decembrie 2025. Primăria Constanța a transmis pentru ISE inclusiv că nu cheltuie “niciun ban” pentru organizarea celor două târguri de Crăciun și că “toate costurile sunt suportate integral de operatorii economici desemnați câștigători în urma procedurii competitive”.

Patinoar nefuncțional în ziua deschiderii

Târgul din centrul orașului a fost deschis de joi seară. După ora 17:00, la puțin peste 1 oră de la deschiderea oficială, anunțată și de primărie în aceeași zi, nu era deloc aglomerat în Piața Ovidiu. Pe la unele căsuțe încă se lucra, câteva nu erau deschise, iar patinoarul nu era funcțional.

Organizatorii au pregătit în acest an și o “surpriză“, devenită virală pe rețelele de socializare după ce Info Sud-Est a publicat o fotografie cu ursuleții atârnați de o clădire aflată în paragină din Piața Ovidiu, o imagine desprinsă parcă dintr-un tablou de Halloween.

În ceea ce privește prețurile, un vin fiert sau un ceai costă 15 lei, iar o ciocolată caldă ajunge și la 20 de lei. Un burger cu cartofi prăjiți ajunge la 50 de lei, în timp ce atracția Tik Tok-ului în materie de desert, Cinnamon Rolls, costă aproape 30 de lei. Tot la capitolul desert, un kurtos ajunge la 30 de lei, la fel ca o porție de clătite cu ciocolată și fructe.

O poză cu Moș Crăciun costă între 25 și 35 de lei. 20 de lei/persoană costă îmbarcarea în trenulețul polar sau o tură în caruselul cu baloane timp de 2 minute.

Produse locale și o lună de evenimente și concerte în Brașov

Și Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis vineri seară, iar majoritatea evenimentelor festive sunt concentrate în centrul istoric al municipiului. Principala noutate de anul acesta constă în faptul că producătorii locali au avut posibilitatea să-și amplaseze căsuțele în mai multe zone adiacente, a transmis primăria.

„Târgul se desfășoară în Piața Sfatului, dar comercianții au putut opta și pentru food truck-uri în piața Sf. Ioan sau pentru căsuțele din fața Rectoratului”, a transmis pentru G4Media, purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sorin Toarcea, cu mențiunea că vizitatorii vor găsi deschise căsuțele din seara zilei de 28 noiembrie.

Primăria arată că a ținut să-i încurajeze pe producătorii și meșteșugarii locali, motiv pentru care aceștia au primit în cadrul licitației punctaj mai favorabil față de participanții din alte județe.

„Am vrut să ne asigurăm că le oferim brașovenilor și turiștilor cele mai bune experiențe culinare și produse locale de calitate, astfel regulamentul de licitație a inclus o serie de criterii care să încurajeze participarea meșteșugarilor și producătorilor din municipiul și județul Brașov. De exemplu, în cazul producătorilor și meșteșugarilor, peste 70% din numărul total de căsuțe sunt pentru cei din municipiul și județul Brașov. De asemenea, și în cazul comercianților, cei din Brașov și zona metropolitană au primit maxim de puncte, cei din celelalte localități din județ jumătate din puncte, iar cei din afara județului, 0 puncte. De asemenea, au primit punctaj suplimentar meșteșugarii și artizanii a căror produse sunt realizate prin utilizarea tehnicilor manuale”, a transmis Sorin Toarcea.

”Concediul” sibienilor la Târgul de Crăciun: 40 de lei, două sarmale

Mii de oameni, majoritatea tineri, s-au strâns în 14 noiembrie, în Piața Mare a Sibiului, pentru a asista la deschiderea Târgului de Crăciun.

Târgul din Sibiu s-a deschis în aceeași zi cu cel din Craiova, între cele două orașe existând de mai mult timp o rivalitatea în privința evenimentelor turistice.

Față de anul trecut, numărul celor prezenți a părut mai mare, mulțimea venind în centrul orașului chiar și cu o oră înainte de aprinderea luminilor

Pentru unii dintre localnici, participarea la deschiderea de Târgului de Crăciun a fost asemănată cu o ieșire într-un mic concediu. În plus, au putut să-și prăjească singuri cârnații și carnea.

„Evident că venim în fiecare an. Pentru că e frumos. Anul acesta văd că au schimbat decorul la căsuțe, amenajarea pieței este iarăși diferită. Venim pentru a ne bucura alături de copii. Nu stăm să comparăm sau să ne gândim foarte mult la prețuri, noi ne vedem ca și în concediu. Un concediu la noi acasă”, spune Andrei, care a venit împreună cu soția și cei doi copii.

Prețuri: 17 lei o ciocolată caldă. 40 de lei, una ”Dubai”

Un pahar cu vin fiert costă aici între 15 și 18 lei, un espresso – 14 lei, iar o ciocolată caldă va scoate din buzunar 17 lei. Dacă vi se face foame, pentru o porție de două sarmale (250 de g) va trebui să plătiți 40 de lei, aceiași bani fiind ceruți și pentru un gulaș de vită, de exemplu. O turtă dulce cu ghimbir vă va costa 20 de lei, în timp ce clătitele sunt între 25 (cu ciocolată) și 40 de lei (cu ciocolată Dubai sau cea denumită Santa`s Red Velvet).

Vata de zahăr costă 15 lei, iar dacă vreți să vă dați în roata panoramică ori să vă vedeți copiii rotindu-se timp de trei minute în trenuleț sau carusel va trebui să plătiți câte 20 de lei.

Târgul de Crăciun de la Sibiu va rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026.